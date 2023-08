Comparaciones entre el caso Nicolás Petro y el proceso 8.000: Mañanas Blu 10:30, programa, agosto 4

El viernes, 4 de agosto, en Mañanas Blu 10:30, cuando Colombia está al aire, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, se refirió a las declaraciones de Nicolás Petro frente a la presunta entrada de dinero ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Hay cosas que efectivamente resultan comparables, por ejemplo, estoy convencido de la inocencia del presidente Petro, como estaba de la mía”, manifestó el expresidente Samper.

El senador Iván Cepeda habló del proceso de paz con el ELN y también se refirió a la tormenta política por el caso de Nicolás Petro: “La política de paz no debiera estar sometida a los vaivenes de los escándalos de los políticos (…) Si Colombia no logra avanzar en materia de paz, puede irse por ese peligroso camino que sería un tercer ciclo de una violencia cada vez más descompuesta”.

El representante Alejandro Ocampo se manifestó acerca de las declaraciones de Nicolás Petro, frente al presunto financiamiento ilegal a la campaña del presidente Gustavo Petro.

Publicidad

“Lo que me aterra es que estemos dando por cierto algo que aún no se ha escuchado (...) No he escuchado la grabación de Nicolás ni he visto un testimonio firmado por él”, afirmó el Representante Ocampo.

El representante Duvalier Sánchez dio su opinión sobre el escándalo político y judicial en el proceso de Nicolás Petro ante la Fiscalía.

Escuche el programa completo aquí: