¿Cuáles son los beneficios de importar gas de Venezuela? Mañanas Blu 10:30, programa 5 de marzo 2024

Este martes, 5 de marzo, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo el nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien habló sobre la duras críticas tras su nombramiento como director y de su conocimiento en los procesos políticos y administrativos.

"No considero que yo sea precisamente una persona que no tenga ningún mérito académico. Yo me gradué como diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, que considero es la mejor universidad del país, siempre he estado en el mundo del urbanismo de la ciudad y de la planificación urbana. Entonces pues sí, yo tengo una maestría, fui estudiante becado por el Gobierno de la República Popular China, cosa que también es un mérito académico", afirmó.

El contralor general (e), Carlos Mario Zuluaga, conversó acerca del informe de la Contraloría en el que realizaron varias observaciones a la reforma pensional que propone el Gobierno nacional.

"Esa primera preocupación se justifica en una respuesta que entregó por pensiones, que dice que requeriría adicional un 30 % más de planta de recursos y de adecuación en infraestructura tecnológica para poder atender esto, Lo segundo que le preocupa a la Contraloría es que no hay una discriminación clara en eso", contó.

La deportista 'Chechi' Baena dio detalles de la carta que enviaron figuras del deporte al presidente Gustavo Petro pidiéndole la creación de la Mesa Nacional del Deporte para la democratización del acceso al deporte.

“Debemos respetar el deporte, verlo como esa herramienta transformadora, constructiva, pedagógica y poder articular la creación de una verdadera política pública. Porque lo que está sucediendo en estos momentos en el deporte es triste”, dijo.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, dialogó sobre la medida anunciada por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, de importar gas de Venezuela a partir del próximo año

“Habrá que analizar en el momento de la compra cuál es el impacto que va a tener en el usuario final”, mencionó.

Por último, la presidenta del Consejo Ejecutivo de Unitaid, Marisol Touraine, habló del congreso que se adelanta en Cartagena contra el cáncer de cervical.

"Este es un tema importante porque hoy se puede ver que cada dos minutos muere una mujer a causa de este cáncer", señaló.

