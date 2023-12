El entramado de Mario Castaño y 'Las marionetas': Mañanas Blu 10:30, programa 18 de diciembre

El lunes, 18 de diciembre, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo Beatriz Elena García, la primera mujer de la historia de la Armada de Colombia en ser ascendida al grado de almirante. García estará a la cabeza de la jefatura jurídica de la Armada Nacional, como un reconocimiento a su impecable carrera militar.

“Yo creo que me he destacado por el excelente trato al personal, mi formación académica de la cual la institución me ha permitido desarrollarla a lo largo de la carrera, los diferentes cargos desempeñados y definitivamente la disciplina, el respeto acatando completamente las normas, la constitución y todos los reglamentos y poder contribuir desde el ejemplo en mi institución”, dijo en Mañanas Blu.

Por otro lado, se conectó al programa Sandra Forero, concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático para hablar sobre el proyecto el ALO que está previsto para que se construya en la localidad de Suba y así disminuir los déficits de espacio público, equipamientos y viviendas.

"La avenida longitudinal de occidente está en el plan vial de Bogotá desde 1961. Ha transcurrido toda esa historia y se ha mantenido en los distintos modelos y planes de ordenamiento territorial. Después de sobrevivir todo eso se hicieron los diseños, se compraron todos los predios del ALO, que conecta a Soacha con la parte norte de Bogotá. Se dividió en tres tramos, sur, centro y norte y en el último, la administración de Claudia López decide cambiarle el modelo a Bogotá, tema que no fue discutido en el Concejo, y dentro de eso elimina el tramo norte de la avenida longitudinal, la más importante en la historia de la movilidad de Bogotá", explicó la concejal.

Otro tema que se habló en la mesa fue el rechazo por segunda vez de los chilenos en las urnas de la propuesta de la nueva Constitución, para hablar sobre el tema se conectó Alexis Cortez, integrante de la Comisión Experta para la redacción de la nueva Constitución por el partido comunista de ese país.

"Yo esperaba que abriéramos las elecciones y se trabajara por un texto que fuese capaz más bien que permitir y habilitar que el debate democrático definiera alguno de los de los problemas que tenemos como sociedad y que no una respuesta quedara petrificada en el texto constitucional. Las constituciones no son solución a los problemas de una sociedad, pero las constituciones no pueden ser un problema", destacó.

Por último, Diego Trujillo, quien fue delegado de Fernando Carrillo y autor de la denuncia que dio origen en la Corte Suprema a la investigación contra el entonces senador Mario Castaño y ‘Las Marionetas’, se conectó para explicar cómo fue el entramado.

“Castaño, por ser contador, manejaba muy bien las finanzas y él en los miedos locales de Caldas, Risaralda, Quindío, se vendía como un negociante, como un empresario de la política. Su visión era que la política no era para servir ni ningún cargo, sino que era un negocio y en el Gobierno Duque tuvieron la mala idea de apoyarlo para que aspirara para ser presidente de la Comisión de Presupuesto, es como poner a cuidar el ratón al gato”, relató.

