El Gobierno dejará 93 universidades en construcción: Mañanas Blu 10:30, programa 26 de diciembre

Este martes, 26 de diciembre, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo el exviceministro de Hacienda en el Gobierno de Iván Duque Juan Alberto Londoño, quien explicó cómo funcionará la Unidad de Valor Básico, una de las herramientas para desindexar bienes y servicios de la inflación y el salario mínimo.

"Yo creo que el Estado podría hacer un esfuerzo en decir voy a recibir menos por esa indexación o actualización de precios. La indexación no es otra cosa que actualizar los precios al costo de vida real", dijo.

Además, la directora de cine Catalina Arroyave habló de la falta de pagos por parte de un festival cultural de producción audiovisual que se lleva a cabo en Medellín.

"Empezamos a trabajar sin tener ese soporte del contrato como tal. Yo, por ejemplo, había sido curadora de los largometrajes tanto latinoamericanos como colombianos", afirmó.

Publicidad

La exconcejal y excandidata de la Alcaldía de Cali Diana Rojas conversó de la suspensión por cuatro meses al alcalde de esta ciudad, Jorge Iván Ospina, por irregularidades en un convenio.

"Estas son denuncias que se venían haciendo desde hace varios años. Yo creo que la sanción de Ospina y el exsecretario de Cultura de la Feria Virtual llega tarde, pero es una decisión que hace un llamado también a los órganos de control a actuar, no solamente mucho más rápido, sino a analizar lo que está de fondo. Es lo que está en el fondo. Esto apenas es un fallo en primera instancia, él no se ha notificado. Fueron años de escándalos de corrupción, hemos vivido cuatro años horrorosos", mencionó.

El viceministro de Educación, Alejandro Álvarez, dialogó del llamado de atención del presidente Gustavo Petro a sus ministros.

Publicidad

“Lo que está diciendo es que veníamos de unas políticas que habían descuidado sistemáticamente la inversión en educación pública y, sobre todo, para poder llegar a las regiones en donde no han podido estudiar los jóvenes donde viven las comunidades y los y las jóvenes que históricamente nunca han soñado, no han pensado, no tienen en su horizonte la posibilidad de ir a la educación, a la educación superior y eso es el giro”, detalló.

Por último, el representante Daniel Carvalho, habló del proyecto de ley para controlar el ruido, a razón de la mujer que interrumpió una misa a las 5:00 de la mañana en la misa en Neiva.

“La idea de este proyecto es que se establezcan claramente cuales son las autoridades responsables y las rutas de atención al ciudadano”, indicó.

Escuche el programa completo acá: