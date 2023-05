El pulso en el Congreso por la reforma laboral: Mañanas Blu, con Camila Zuluaga

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, destacó el papel de Carrascal, de quien aseguró “ha sido una congresista que ha asumido un gran reto, ha podido explicar y dar información con toda la discusión que aún está. Mafe le ha puesto el pecho a la reforma laboral”.

Por su parte, Víctor Salcedo, representante del Partido de la U, dejó claro las críticas que tienen desde el partido sobre el proyecto, “no podemos radicar un documento solo pensando en los trabajadores formales. Eso de la igualdad de grandes y pequeños, lo único que va a hacer es acabar con los pequeños”.

Por otro lado, Fabián Oviedo interpuso una demanda de inconstitucionalidad para acudir ante la Corte Constitucional a pedir que se revise el artículo 599 del Código General del Proceso, que establece los procedimientos para hacer embargos, porque, en la interpretación, las mascotas también hacen parte de lo que se podrían llevar en estos casos, lo cual rechazó.

Juristas y animalistas consideran que esto abre las puertas a posibles extorsiones, secuestro exprés y otras formas de delito asociadas al valor que cada persona le dé a su animal de compañía . Por lo mismo, este miércoles, 17 de mayo, se radicará una demanda a dicho artículo.

Publicidad

“En mi caso personal no logro entender cómo pueden ver a los animales como si fueran un objeto, como si no nos importaran. Para mí es casi que secuestrar a un miembro de la familia, porque para mí Rocky es otro miembro más de la familia, es mi hijo y no logro entender cómo esto puede pasar”, comentó Oviedo en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

Asimismo, la justicia de Estados Unidos condenó a Michael Wayne Roberts, de 41 años, a siete años de cárcel por abusar sexualmente de varios menores de edad en ese país. Sin embargo, una de las particularidades de este caso es que este hombre solía viajar a Medellín con el objetivo de pagar para tener relaciones sexuales con menores en la capital antioqueña.

Lo anterior volvió a encender el debate acerca del turismo sexual en Medellín, una práctica que ha sido denunciada en varias ocasiones, pues involucra menores de edad, pero que todavía sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Por esto, la abogada Helena Luna Hernández, experta en explotación sexual en Colombia, se conectó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, y habló sobre el tema.

Publicidad

Por último, Martín Pallares, periodista político y cofundador de ‘4 pelagatos’, uno de los medios de análisis político más influyentes de Ecuador habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la crisis en Ecuador y si el ‘correísmo’ ganó la apuesta frente al actual mandatario.