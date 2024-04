¿Es viable una constituyente en Colombia?:Mañanas Blu,10:30 programa completo 11 de abril de 2024

El abogado Carlos Mario Patiño habló enMañanas Blu 10:30Am, sobre la demanda que interpuso en contra de los congresistas que donaron a la 'vaca' convocada por Antioquia.

"A mí me parece que es una acción demagógica del gobierno departamental para pelear con el Gobierno nacional que utiliza la buena fe de los ciudadanos", afirmó.

Lina María Duque Del Vecchio, directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se conectó en los micrófonos de Blu Radio sobre la ley ´Dejen de fregar´.

“ Con cualquier tipo de llamadas y mensajes yo puedo restringirlos, en el banner de inicio hay un link que nos lleva a la página de trámites y allí debes ingresar tu número de celular”, dijo.

El escritor Andrés Oppenheimer, periodista político y económico, se conectó en Mañanas Blu 10:30AM para hablar de su libro ‘¡Cómo salir del pozo!’.

“El libro empieza hablando de que hay una ola de infelicidad en el mundo, Colombia es un ejemplo puntual de eso”, afirmó

Luis Guillermo Vélez, exsecretario general de la Presidencia, se conectó en Mañanas Blu, junto al exsenador Antonio Sanguino, para debatir sobre la asamblea constituyente.

“Hay una puerta abierta para una reforma pensional, no estamos bloqueados, estamos en algo totalmente diferente hoy en día es diferente, si no es por el congreso, nos llevaría a un caos, y que nos asegura que una constituyente no va a arrojar como resultado un salto hacía atrás en materia constitucional, el palo no está para cucharas que nos asegura que una constituyente por voto popular no va a ser contraria a la constitución del 91”, dijo.



Escuche el programa completo en el siguiente link: