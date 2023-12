Estudio que reveló dónde viven más años los colombianos: Mañanas Blu 10:30, programa 28 de diciembre

Este jueves, 28 de diciembre, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo Óscar Robayo, presidente de la UTP, Unidad de Trabajadores Penitenciarios, quien habló de los riesgos tras la adjudicación del contrato de brazaletes electrónicos, por más de $110.000 millones, a la Unión Temporal Efectiva.

“¿Esto quiere decir que la vigilancia es para todos o para unos de acuerdo a las órdenes judiciales?", preguntó, pues en su concepto, "como no hay la cantidad de dispositivos, no se puede efectuar la medida", afirmó.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, dialogó de la “inocentada” que realizó en su cuenta de X con un trino declarando que el presidente Gustavo Petro le había ofrecido el Ministerio de Defensa.

“Confieso que no lo hice con un cálculo político, de verdad que no. Dije: 'Voy a hacer una inocentada' y porque, además, esa ha sido una línea mía, no con el Gobierno del presidente Petro, el tema de seguridad lo vengo hablando hace mucho tiempo”, indicó.

Javier Díaz, director comercial de Oilsca, dio detalles de cuáles son los cuidados que se deben tener con los vehículos antes de salir a la carretera.

"¿Cuánto se pueden ahorrar haciendo esto?, ¿unas vidas? Posiblemente sí. Y, además, en caso de quedar varados por allá, va a ser posiblemente grúas, transportes adicionales, la molestia que le puede ocasionar a toda la familia por quedarse varados”, puntualizó.

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez conversó sobre la sequía que se está presentando en la selva Amazónica que afecta la fauna y la flora.

“La gran preocupación es que esta puede ser una expresión de un evento extremo del cambio climático, no es que en el pasado no se hayan presentado sequías en el Amazonas, pero con más frecuencia se están presentando eventos extremos y este parece ser una combinación del fenómeno de El Niño y el cambio climático”, mencionó.

Por último, el director del Centro de Investigación e Innovación de Coosalud EPS, Juan Manuel Anaya; Luis Segrera, ciudadano de 100 años, y Antolina Fonseca, ciudadana de 105 años, conversaron del estudio que inició Coosalud EPS con el objetivo de recolectar la mayor información de las personas longevas en Colombia.

“Independientemente de los factores medioambientales, que han sido tan importantes y estudiados en otras zonas azules del mundo, pareciera que en Colombia es quizás igual de lo que es el medio ambiente”, sentenció Anaya.

