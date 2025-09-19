¿Hay libertad de prensa en Colombia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de septiembre de 2025

Actualizado: 19 de sept, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 19 de septiembre de 2025:
- El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo se refirió al crecimiento de la economía colombiana, según las cifras más recientes del Dane.
- Omar Rincón, profesor de la Universidad de Los Andes, se pronunció sobre la libertad de expresión y el control estatal frente a los medios.
- Fabián Santa, gerente de servicio al cliente del Acueducto de Bogotá, profundizó sobre la campaña para disponer correctamente de los preservativos y no botarlos a los sanitarios.
- Sebastián Hernández, consejero nacional de Juventudes, dio detalles de por qué es importante participar en las votaciones de octubre.
- El precandidato presidencial Juan Carlos Cárdenas habló en 'Patos Al Agua' sobre su propuesta de gobierno.
- Paulo José Lara, presidente y cofundador de la Fundación Jorge Lara Restrepo, contó detalles del documental ‘Lara: el hombre que intentó salvar a Colombia’.
Escuche el programa completo aquí: