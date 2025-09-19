En vivo
¿Hay libertad de prensa en Colombia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 19 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 19 de septiembre de 2025:

  • El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo se refirió al crecimiento de la economía colombiana, según las cifras más recientes del Dane.
  • Omar Rincón, profesor de la Universidad de Los Andes, se pronunció sobre la libertad de expresión y el control estatal frente a los medios.
  • Fabián Santa, gerente de servicio al cliente del Acueducto de Bogotá, profundizó sobre la campaña para disponer correctamente de los preservativos y no botarlos a los sanitarios.
  • Sebastián Hernández, consejero nacional de Juventudes, dio detalles de por qué es importante participar en las votaciones de octubre.
  • El precandidato presidencial Juan Carlos Cárdenas habló en 'Patos Al Agua' sobre su propuesta de gobierno.
  • Paulo José Lara, presidente y cofundador de la Fundación Jorge Lara Restrepo, contó detalles del documental ‘Lara: el hombre que intentó salvar a Colombia’.

Escuche el programa completo aquí:

