¿Hay libertad de prensa en Colombia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de septiembre de 2025

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo se refirió al crecimiento de la economía colombiana, según las cifras más recientes del Dane.

Omar Rincón, profesor de la Universidad de Los Andes, se pronunció sobre la libertad de expresión y el control estatal frente a los medios.

Fabián Santa, gerente de servicio al cliente del Acueducto de Bogotá, profundizó sobre la campaña para disponer correctamente de los preservativos y no botarlos a los sanitarios.

Sebastián Hernández, consejero nacional de Juventudes, dio detalles de por qué es importante participar en las votaciones de octubre.

El precandidato presidencial Juan Carlos Cárdenas habló en 'Patos Al Agua' sobre su propuesta de gobierno.

Paulo José Lara, presidente y cofundador de la Fundación Jorge Lara Restrepo, contó detalles del documental 'Lara: el hombre que intentó salvar a Colombia'.

