Incertidumbre por reforma tributaria en los territorios: reviva Mañanas Blu, con Camila Zuluaga

Erika Sabogal, secretaria de Hacienda de Cundinamarca y presidenta del Consejo de Estudios de Hacienda Pública Territorial, habló de la importancia de esta iniciativa y sus implicaciones.

“Cuando en noviembre se anunció la reforma tributaria en materia territorial, 26 secretarías de Hacienda y algunas entidades territoriales decidimos unirnos para conformar un consejo de estudio, que nos permita verificar las oportunidades de mejora en las unidades de tipo presupuestal y tributario que tenemos las entidades territoriales”, señaló.

Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Micro, medianas y Pequeñas Empresas, Acopi, mostró su preocupación por el articulado e indicó que estas reformas se han manejado siempre de forma aislada.

“Es sumamente preocupante. Nosotros desde el sector empresarial hacemos un gran esfuerzo, no solamente por generar empleo, sino por mantenerlo que es de bastante importancia. Algo que le sucede al país, tanto al Congreso como al Ejecutivo, es que miramos las reformas de manera aislada y es que se están planteando una serie de transformaciones en el aparato productivo. Tenemos un país que está sufriendo las consecuencias mundiales pandemia y de guerra”, señaló.

Publicidad

En la sección ‘Patos al Agua’, de Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Andree Uribe, aspirante alcaldía de Medellín, entregó detalles sobre sus aspiraciones con miras a las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre.

Uribe fungió como secretaria de Salud de Medellín, bajo el Gobierno de Daniel Quintero, sin embargo, de cara a su candidatura, se desmarcó del movimiento político del mandatario paisa.

La aspirante a la alcaldía señaló que se desmarcó del movimiento Independientes, al cual pertenece el alcalde, porque no está de acuerdo con el proceso de selección que avanzaba de cara a la contienda electoral.

Publicidad

“Yo he sido Andree y me he lanzado a la Alcaldía de Medellín para representar a la ciudadanía, ahora tendré que definir si es por firmas o por movimiento. Hay dos caminos, uno por firmas y otro por partidos políticos (…) pero esa decisión no se ha tomado”, agregó.