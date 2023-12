La situación de miles de migrantes hacia EEUU: Mañanas Blu 10:30, programa 27 de diciembre

Este miércoles, 27 de diciembre, en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, se conectó Diego Salazar, minero de Anorí para hablar sobre el proceso de formalización que tuvieron en los últimos años y la decisión del Gobierno de acabar con la Secretaría de Minas de Antioquia.

“El camino no es centralizar las competencia de la Secretaría de Minas, no solo de Antioquia, sino de los demás departamentos. El camino es precisamente fortalecer las delegaciones mineras, en cabeza de las gobernaciones y que la Agencia Nacional de Minería, tome un papel protagónico en auditar la labor de cada una de las delegaciones. Hay una responsabilidad compartida tanto del departamento como de la Agencia”, puntualizó.

Por otro lado, una de las apuestas grandes que tuvieron los gobernadores que terminan su periodo el próximo 31 de diciembre fue el de buscar una Colombia Federal.

Un país donde las regiones tuvieran un mayor protagonismo, donde las grandes decisiones no dependieran de lo que se dijera en la capital. Una de las voces fuertes de ese proyecto fue el gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo.

"Esto es una discusión que siempre va a tener que estar en la mesa. Yo creo que la autonomía de descentralización del federalismo siempre se va a hablar de eso. Cada vez tenemos más obligaciones en los territorios, más obligaciones, pero menos recursos. No podemos seguir dependiendo del licor, de los cigarrillos. No podemos seguir dependiendo. Nos sostenemos con unas fuentes de financiación muy cortas, pero sí tenemos unas obligaciones cada vez más grandes. Este tema del centralismo nos afecta a todos. Yo creo que no ha habido un Gobierno más centralista que este", indicó Jaramillo.

Por último, se conectó Óscar Ramírez, periodista y documentalista, para hablar sobre la situación y las necesidades que están viviendo los 6.000 migrantes que buscan llegar a la frontera entre México y Estados Unidos con el objetivo de encontrar mejores oportunidades.

“Cada caravana que hemos caminado es una gran necesidad para poder llegar a su objetivo, que es la frontera norte con los Estados Unidos. Claro que está el factor del crimen organizado, en efecto México ha sido uno de los países que ha castigado y ha torturado muchísimo al migrante en el tránsito, en su tránsito hacia el norte, las células delictivas se han aprovechado de la vulnerabilidad de ellos y no les queda otro más que el traficante, el coyote, el pollero se han convertido ya lamentablemente en el recurso de transporte para poder llegar hacia las fronteras norte”, explicó Ramírez.

