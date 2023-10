Ley de seguridad vial: Mañanas Blu 10:30, programa 3 de octubre

Este martes, 3 de octubre, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, estuvo Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW, quien señaló que los tres candidatos han sido funcionarios del Gobierno actual y tienen “escasa experiencia constitucional”.

“¿Por qué nos preocupa está terna? Los criterios en general han sido establecidos ya por larga data por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los mecanismos a través de los cuales se escogen los magistrados de altas cortes deben velar por la independencia, la imparcialidad y la idoneidad de quienes van a ejercer esos cargos”, dijo.

Gustavo Vélez, candidato a la Alcaldía de Tuluá, conversó de las amenazas que ha recibido y las consecuencias que ha tenido en su campaña, como el asesinato de un parapentista que estaba haciendo publicidad para el candidato.

“Soy el único candidato a la Alcaldía de Tuluá, de todos los demás, que no ha podido hacer publicidad, porque no he hecho ningún tipo de pactos o acuerdos con esas personas”, Gustavo Vélez.

Además, se conversó con Carlos Gómez, propietario del predio ‘Buenos Aires’, y Nicolás Pérez, presidente de Fedepalma, sobre la invasión de la finca ‘Buenos Aires’, los daños que esto dejó y de predios que están invadidos por parte de unas personas que dicen ser de una asociación denominada Asograt.

“Por fortuna, en el ocurrido del año este es el único predio de palma en estricto sentido que ha sido invadido, no obstante, conversando con colegas de otros gremios en zonas palmeras tenemos invasiones en predios ganaderos que tienden a compartir espacio con la palma”, relató el presidente de Fedepalma.

Por último, Mary Bottagisio, directora de la Fundación Liga contra la Violencia Vial, explicó la situación del proyecto de seguridad vial del 2022 que apoya la Ley Julián Esteban, las cuales tienen como objetivo evitar las muertes en el tránsito.

“Hoy la primera causa de muerte violenta por lesión de causa externa en la población femenina son las muertes en siniestros viales”, afirmó.

