Los cargos disponibles en el Gobierno Petro: Mañanas Blu 10:30, programa 20 de febrero de 2024

Este viernes, 20 de febrero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien habló de si estarían dispuestos a entregar nombres para cargos que están vacantes en el ejecutivo y así promover los proyectos que quiere el presidente Gustavo Petro.

"Tajantemente no. La dignidad de un partido de 165 años no se negocia. Nosotros tenemos unas posturas claras frente a las reformas, que hemos adoptado en decisiones de bancada y que son de obligatorio cumplimiento. En el tema de la salud, ya sabemos que no se va a votar en el Senado, sino negativamente. Sobre la reforma pensional, pues es la que más cerca podríamos estar, pero tenemos unos cuatro puntos que el gobierno no se ha sentado a hablar con nosotros. La reforma laboral, tenemos nuestra propia reforma, entonces son posturas claras de la bancada. Nosotros no estamos en eso ni vamos a negociar cargos a cambio de votos. Eso sería indigno con un partido que ha escrito y ha ayudado a escribir la historia del país", enfatizó Efraín Cepeda.

La congresista mexicana Stephany Lavalle dialogó acerca de las marchas en protesta que hubo contra el presidente mexicano López Obrador y que llenaron el Zócalo en el centro de la Ciudad de México.

"Esto muestra que cualquier persona puede salir a manifestarse, tiene esa libertad y por supuesto se le va a respetar", indicó.

El presidente de Patriotas, César Guzmán, conversó de las denuncias por apuestas que repercuten en posible corrupción dentro del Fútbol Profesional Colombiano.

“El tema de las apuestas está regulado por la ley, lo que está mal son las personas que usan estos juegos de azar para violar la integridad del campeonato de manera irregular”, señaló.

Por último, el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, dio detalles del estudio de dicha casa de estudios donde se estableció que el porcentaje de jóvenes en Colombia que ni estudian ni trabajan es superior al promedio de la región.

“Aquí se presenta lo que se conoce como la paradoja del talento humano y hay muchos jóvenes que quieren estudiar y no consiguen trabajo, pero, por otro lado, muchas organizaciones buscan el talento, buscan los jóvenes y manifiestan que no tienen las competencias”, añadió.