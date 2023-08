“No hay desfinanciación por parte de este Gobierno al sistema”: exminsalud sobre carta de EPS

Las EPS en Colombia como Sura, Sanitas y Compensar, han encendido las alarmas anticipando serias dificultades financieras que podrían amenazar sus operaciones en el país después de septiembre.

“Lo primero que entender los colombianos es que las EPS no manejan recursos propios, manejan recursos públicos de los colombianos, eso es lo que hemos denominado el manejo privado de recursos públicos, de los aportes de los impuestos de los colombianos, vía Presupuesto General de la Nación y los aportes de los trabajadores. Es decir, son recursos públicos que los colombianos reunimos en una bolsa llamada ADRES, que gira y entrega recursos a las EPS por cada ciudadano de maneta anticipada”, indicó Corcho.

Sobre la carta que enviaron las EPS, en la que mencionaros que si no les pagaban no tendrían recursos para poder funcionar y no tendrían cómo mantener el ritmo de atención a los usuarios, Corcho mencionó que el texto es desmedido.

“Esta carta sorprende mucho porque tiene un carácter equivocado e inaceptable, me parece a mí de chantaje. La carta no corresponde con los estados financieros. La carta no se compadece con los estados financieros de las EPS (…) Me llama la atención y llamo a la sensatez y la cordura porque no es cierto que haya una desfinanciación por parte de este Gobierno del sistema de salud”, indicó la exfuncionaria.

Augusto Galán, presidente del centro de pensamiento Así Vamos en Salud , en las que mencionó que si no llegan los pagos las EPS se vendrá una crisis fuerte en el sistema de salud en Colombia y no habría con qué atender a los requerimientos de la población. La exministra Corcho se pronunció ante las declaraciones de Galán y habló de si hay capacidad de mantener el sistema de salud y de dónde saldrán los recursos.

“Los estudios que ha hecho la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que no es el petrismo, con la Universidad de California, que son estudios financieros pagados inclusive por Gobiernos anteriores al nuestro, demuestran que no hay insuficiencia de la UPC”, finalizó.