¿Por qué Petro propone aspersión aérea? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 9 de septiembre de 2025:



Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana , se refirió a la fusión de los partidos con el Pacto Histórico.

, se refirió a la fusión de los partidos con el Pacto Histórico. James Story, exdirector de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de EEUU , se pronunció acerca del despliegue militar de EEUU a Venezuela.

, se pronunció acerca del despliegue militar de EEUU a Venezuela. Daniel Mejía, experto en seguridad , profundizó sobre las fumigaciones aéreas.

, profundizó sobre las fumigaciones aéreas. Ciro Rodríguez, representante a la Cámara del partido Conservador , dio detalles sobre la infraestructura de los medios de comunicación.

, dio detalles sobre la infraestructura de los medios de comunicación. Camilo Romero, precandidato presidencial, explicó los detalles sobre el juicio en su contra.

Escuche el programa completo aquí: