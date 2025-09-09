¿Por qué Petro propone aspersión aérea? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 09, 2025 04:41 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 9 de septiembre de 2025:
- Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana, se refirió a la fusión de los partidos con el Pacto Histórico.
- James Story, exdirector de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de EEUU, se pronunció acerca del despliegue militar de EEUU a Venezuela.
- Daniel Mejía, experto en seguridad, profundizó sobre las fumigaciones aéreas.
- Ciro Rodríguez, representante a la Cámara del partido Conservador, dio detalles sobre la infraestructura de los medios de comunicación.
- Camilo Romero, precandidato presidencial, explicó los detalles sobre el juicio en su contra.
Escuche el programa completo aquí: