¿Por qué Petro propone aspersión aérea? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 9 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 04:41 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 9 de septiembre de 2025:

  • Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana, se refirió a la fusión de los partidos con el Pacto Histórico.
  • James Story, exdirector de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de EEUU, se pronunció acerca del despliegue militar de EEUU a Venezuela.
  • Daniel Mejía, experto en seguridad, profundizó sobre las fumigaciones aéreas.
  • Ciro Rodríguez, representante a la Cámara del partido Conservador, dio detalles sobre la infraestructura de los medios de comunicación.
  • Camilo Romero, precandidato presidencial, explicó los detalles sobre el juicio en su contra.

Escuche el programa completo aquí:

