¿Qué viene para el Pacto Histórico? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de octubre de 2025

Actualizado: 27 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 27 de octubre de 2025:
- Iván Colmenares, preso político recientemente liberado, contó cómo fue retenido por el régimen de Nicolás Maduro.
- María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico, dio detalles sobre cómo se desarrolló la jornada electoral del 26 de octubre.
- Carlos Fara, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, se pronunció sobre las elecciones en Argentina.
- Juan Pablo Liévano, exsuperintendente de Sociedades, profundizó acerca de las consecuencias de estar en la Lista Clinton.
- Nicolás Farfán, exregistrador delegado electoral, habló sobre las elecciones de la consulta interna del Pacto Histórico.
- Jhon Molina, gobernador de Putumayo, se refirió a la IX Vuelta Ciclística al Putumayo 2025.
