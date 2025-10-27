¿Qué viene para el Pacto Histórico? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 27 de octubre de 2025:



Iván Colmenares, preso político recientemente liberado , contó cómo fue retenido por el régimen de Nicolás Maduro.

, contó cómo fue retenido por el régimen de Nicolás Maduro. María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico , dio detalles sobre cómo se desarrolló la jornada electoral del 26 de octubre.

, dio detalles sobre cómo se desarrolló la jornada electoral del 26 de octubre. Carlos Fara, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos , se pronunció sobre las elecciones en Argentina.

, se pronunció sobre las elecciones en Argentina. Juan Pablo Liévano, exsuperintendente de Sociedades , profundizó acerca de las consecuencias de estar en la Lista Clinton.

, profundizó acerca de las consecuencias de estar en la Lista Clinton. Nicolás Farfán, exregistrador delegado electoral , habló sobre las elecciones de la consulta interna del Pacto Histórico.

, habló sobre las elecciones de la consulta interna del Pacto Histórico. Jhon Molina, gobernador de Putumayo, se refirió a la IX Vuelta Ciclística al Putumayo 2025.

Escuche el programa completo aquí: