En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa
Bancolombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Qué viene para el Pacto Histórico? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 27 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 27 de octubre de 2025:

  • Iván Colmenares, preso político recientemente liberado, contó cómo fue retenido por el régimen de Nicolás Maduro.
  • María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico, dio detalles sobre cómo se desarrolló la jornada electoral del 26 de octubre.
  • Carlos Fara, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, se pronunció sobre las elecciones en Argentina.
  • Juan Pablo Liévano, exsuperintendente de Sociedades, profundizó acerca de las consecuencias de estar en la Lista Clinton.
  • Nicolás Farfán, exregistrador delegado electoral, habló sobre las elecciones de la consulta interna del Pacto Histórico.
  • Jhon Molina, gobernador de Putumayo, se refirió a la IX Vuelta Ciclística al Putumayo 2025.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad