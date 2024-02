Realidad de los pescadores en el Pacífico: Mañanas Blu 10:30, programa 14 de febrero de 2024

Este miércoles, 14 de febrero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo Gustavo Gómez, expresidente del Consejo de Estado, para hablar sobre la elección del nuevo fiscal general en el país.

"En el caso del poder judicial, una inhabilidad para ejercer el cargo es el retiro forzoso que se fija en 70 años", señaló.

Sandra Restrepo, directora de Cotelco Antioquia, habló sobre la problemática que enfrenta Medellín por temas como el turismo sexual y la trata de personas en los hoteles de la ciudad.

“En Medellín hay diferentes tipos de establecimientos, tenemos hoteles, apartahoteles, muchas viviendas turísticas, creo que nos duplican y algunas de esas viviendas turísticas no tienen una recepción, no tienen un control al ingreso de entrada de menores. Entonces se presta para muchos de estos casos donde el extranjero entra con estas personas menores y no se dan cuenta y no logran de pronto identificar esas cédulas falsas”, agregó.

La pescadora del pacífico Sonia Monzón se conectó para hablar sobre las palabras de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, sobre la venta de aleta de tiburón.

"Ese decreto fue un insulto para nosotros, los pescadores artesanales, fue una violación de derechos, porque ancestralmente, nosotros hemos sido pescadores. Y el tiburón, o más conocido como el Toyo, ha sido una uno de los productos que hace parte de nuestra cadena alimenticia, el cual, en el momento de tomar la decisión e implementar el artículo 281 de 2021, no tuvieron en cuenta a las comunidades y al perjuicio que nos hacían a nosotros como pescadores. Sabemos que eso lo hicieron por el aleteo del tiburón, de los barcos internacionales y todo lo demás. Pero a nosotros, como pescadores artesanales, nos perjudicaron", indicó Monzón.

Lucía González, excomisionada de la verdad, contó detalles de la exposición 'Hay Futuro Si Hay Verdad".

