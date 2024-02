Rechazo de Ocampo a declaraciones de minsalud: Mañanas Blu 10:30, programa 12 de febrero de 2024

Este lunes, 12 de febrero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, para hablar sobre los problemas de seguridad que atraviesa el departamento a raíz de los acuerdos de paz con el ELN, este fin de semana la Procuraduría General de la Nación pidió protección para 27.000 personas y señaló que esta prórroga de cese al fuego con el Eln no es compatible con esas acciones.

"El acuerdo no se trata de un cese de hostilidades contra la población civil, sino un cese al fuego contra la fuerza pública, es decir, que no habrá combates contra Ejército y Policía. Hay 27.000 personas que llevan padeciendo, no solamente el miedo, sino el terror que implica que un actor armado dé la orden de no moverse. Eso impacta en temas de salud, seguridad alimentaria, comercio y la movilización general de la gente", aseguró la mandataria.

También se conectó el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, para hablar sobre sobre las declaraciones en su contra que hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reconoció que no se gestionó el presupuesto correctamente y lanzó una crítica al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo por haber pagado el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible y dar recursos al FOMAG.

“Es muy cierto, se presupuestaron unas finanzas que no llegaron. Pero más grave todavía, que el ministro Ocampo pagó 18 millones de pesos para pagar la gasolina, hueco que dejó el anterior Gobierno de 36 billones de pesos y se gastaron 18 billones de pesos sin que el presidente supiera. Y se pagó en el FOMAG cerca de tres millones y se desfinanció la posibilidad de construir universidades que el presidente ha planteado. Sí, la situación financiera no es buena”, dijo Jaramillo en la audiencia pública de la reforma a la salud en Pasto.

Publicidad

Por último, Edwin Janes Patiño, personero distrital de Buenaventura, se conectó para hablar sobre el temor de los padres de más de 120 niños que estudian en la Institución Educativa Jaime Rook, de que sean reclutados o que queden en medio de una confrontación.

Escuche el programa completo: