Salud del presidente Biden y ataque de Israel a Gaza: Mañanas Blu 10:30, programa 29 de febrero 2024

Este martes, 27 de febrero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo el defensor del pueblo Carlos Camargo quien habló de la alerta en la que anuncian disputa entre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua por nueve localidades de Bogotá.

"Aquí se trata del trabajo colaborativo entre las distintas instituciones del Estado, frente a un adversario que tenemos claramente definido, que son los grupos armados ilegales y de crímenes organizados", afirmó.

El consultor en seguridad y director del medio de política Room Yago Rodríguez conversó acerca de las advertencias del presidente ruso, Vladímir Putin, a la OTAN de que las consecuencias del despliegue de tropas aliadas en Ucrania serían "trágicas".

"Sin una Rusia soberana y fuerte, no será posible un orden mundial sólido", señaló.

La escritora y educadora colombiana Yolanda Reyes dialogó de los efectos de la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública de Argentina.

“El lenguaje no lo gobierna nadie, no lo gobierna un presidente, un partido de Gobierno, y, por supuesto, el lenguaje de la literatura es libre. Nadie le puede decir a un escritor que diga todes. La literatura es el lenguaje de la particularidad y es necesaria la inclusión de otras miradas. No basta con decir todes para mirar quién es el otro”, opinió.

Por último, el alcalde de Bojayá, Hailton Perea, habló sobre la emergencia en la salud debido al aumento en las enfermedades, especialmente entre la comunidad indígena.

“Para ello nosotros ya hemos convocado dos mesas de salud, el día martes una departamental, articulando algunas entidades competentes como la Procuraduría. Allí también estuvieron los del Ministerio de Salud y nosotros llegamos a unos acuerdos para salir inmediatamente al territorio a contener la situación que está pasando”, añadió.