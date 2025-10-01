¿Venezuela en estado de conmoción exterior? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 1 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 1 de octubre de 2025:



Gina Silva, alcaldesa de Herveo, Tolima , dio detalles sobre las áreas de protección para la Producción de Alimentos (APPA).

, dio detalles sobre las áreas de protección para la Producción de Alimentos (APPA). Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela , se pronunció sobre el estado de conmoción exterior.

, se pronunció sobre el estado de conmoción exterior. Greison Camargo, director de servicios jurídicos de Asocoldro , profundizó sobre la operación de gestores farmacéuticos.

, profundizó sobre la operación de gestores farmacéuticos. Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos , explicó lo que significa estar en la lista TIME100 Next Generation 2025.

, explicó lo que significa estar en la lista TIME100 Next Generation 2025. Felipe Aljure, director y productor de cine, se refirió a los aranceles que busca imponer Trump a las películas.

Escuche el programa completo aquí: