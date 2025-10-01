¿Venezuela en estado de conmoción exterior? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 1 de octubre de 2025

Actualizado: 1 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 1 de octubre de 2025:
- Gina Silva, alcaldesa de Herveo, Tolima, dio detalles sobre las áreas de protección para la Producción de Alimentos (APPA).
- Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela, se pronunció sobre el estado de conmoción exterior.
- Greison Camargo, director de servicios jurídicos de Asocoldro, profundizó sobre la operación de gestores farmacéuticos.
- Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos, explicó lo que significa estar en la lista TIME100 Next Generation 2025.
- Felipe Aljure, director y productor de cine, se refirió a los aranceles que busca imponer Trump a las películas.
Escuche el programa completo aquí: