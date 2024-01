Vuelve la magia de la Voz Kids: Mañanas Blu 10:30, programa 9 de enero de 2024

Este martes, 9 de enero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo el representante Daniel Carvalho, quien habló del proyecto de ley que busca regular la contaminación acústica.

“La sola expedición de una ley no soluciona el problema, se necesita voluntad para hacer implementar la ley”, afirmó.

Además, los músicos y entrenadores de La Voz Kids Greeicy y Aleks Syntek, dieron detalles del programa.

“Cuando me hicieron la invitación, no llegó en un mejor momento. Ahora que soy madre, me hace ver a los niños de otra manera. Pienso como si fuera mi hijo y eso hace que tenga una sensibilidad diferente. Ha sido una experiencia superlinda”, comentó Greeicy.

Publicidad

Por último, presidenta del América de Cali, Marcela Gómez, conversó de los retos que tiene el equipo para este 2024.

Escuche el programa completo acá: