Ya casi se elige al próximo fiscal de la nación: Mañanas Blu 10:30, programa 7 de marzo de 2024

Este jueves, 7 de marzo, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo la senadora Norma Hurtado, quien habló acerca de cómo avanza el trámite de la reforma pensional en el Congreso y de la regulación de los cigarrillos electrónicos o vapeadores.

"Nosotros empezamos a revisar unos cálculos financieros de lo que significa esto de los tres salarios mínimos y concluimos, con la ayuda de muchas universidades de expertos en la materia, que el equilibrio al sistema pensional se lo daría 1.5 salarios mínimos", aseguró la senadora.

La directora ejecutiva de Alterpro, Marla Gutiérrez, conversó de la ley que busca regular los cigarrillos electrónicos en Colombia y por qué el gremio celebra la regularización de los vapeadores.

"La idea nuestra es, un poco, regular el contrabando de productos de vapeadores. En nuestros acuerdos tratamos de que nuestros productos tengan altos estándares de calidad", indicó la directora ejecutiva, añadiendo que hay casi 170 empresas de vapeo en el mercado.

El representante a la Cámara Alejandro Ocampo habló sobre cómo avanza la mesa de diálogo en Buenaventura entre Los Shotas y ‘Los Espartanos’, luego de que este último se levantara de las conversaciones.

"‘Los Espartanos’ se han levantado de la mesa, pero la tregua no se ha roto. Estamos en conversaciones porque, aunque ellos no anuncian la ruptura de la tregua, sí espero que ellos me ratifiquen que continuamos con la tregua para yo poder informarle a la población de Buenaventura y se calme la zozobra”, mencionó.

Por último, el presidente ejecutivo de Fedecacao, Eduard Baquero, habló sobre los históricos precios que ha alcanzado el cacao en el mercado.

“Las importaciones se redujeron de 12.000 toneladas a menos de 200 y nuestras exportaciones en cacao en grano fueron el año pasado cerca de 5.000 toneladas, pero, en productos semielaborados y elaborados, subieron a cerca de 18.000”, puntualizó.