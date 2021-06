17 de junio de 2021 - Mañanas BLU con Nestor Morales, programa completo

Este jueves, en Mañanas BLU, estuvo el senador Antonio Sanguino, quien habló sobre el hundimiento del proyecto de ley de matrícula cero en el Congreso de la República este miércoles.

“No quisiera creer que se hundió porque hubiese sido propuesto por nosotros. Buscaba únicamente apropiar unos recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (Fome) para garantizar matrícula cero en el segundo semestre de 2021 y los dos semestres de 2022 mientras pasa la pandemia”, sostuvo el legislador.

Por otra parte, el senador Horacio José Serpa, habló sobre los ataques en su contra, tras el hundimiento del proyecto de matrícula cero en el Congreso de la República.

“Estoy de acuerdo con la gratuidad en la educación. Lo que ocurrió, detalles que seguramente no se saben, es que teníamos una información del Ministerio de Hacienda en que se nos decía que la iniciativa iba a generar un impacto de 1,14 billones de pesos sobre el sistema de educación superior”, aseguró el congresista.

Escuche también a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quién se refirió a lo que se viene para la propuesta del Gobierno de matrícula cero tras hundimiento del proyecto en el congreso.

"No es positivo que usen proyectos como el de matrícula cero para desinformar y crear angustia en los jóvenes", expresó la ministra.

No se pierda tampoco a Fredy Machado, presidente del sindicato de Asonal Judicial, quién se pronunció sobre la reforma a la justicia aprobada en el Congreso y el artículo que califica a este sector como un servicio público esencial.

"Es posible que se pare, pero en lo que no sea esencial", dijo.

Además, Julio César Aldana, director del Invima, habló sobre las vacunas que las empresas privadas en Colombia podrán adquirir.

“La importancia de esta noticia es que, teniendo la autorización, Sinovac cumple con la norma establecida para estos efectos. Es decir, eventualmente esta vacuna puede ser utilizada, cuando el ministerio así lo defina, por los privados que entren a coadyuvar en el Plan Nacional de Vacunación”, dijo.

Por otro lado, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, habló sobre el canal que han habilitado para la compra de vacunas por parte de privados.

"La idea que tenemos es que a través de una fiducia contratar toda la cadena logística", dijo.

Escuche también al general Gustavo Ocampo, director del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar, quién habló sobre su postura frente a la Comisión de la Verdad.

"Tenemos informes de varias regiones del país que no se han reunido con las víctimas", explicó.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, se refirió al funcionamiento de la comisión.

"Yo comprendo la preocupación del Ejército, porque las comisiones han sido muy críticas. Pero nosotros no somos jueces de nadie", dijo.

Por último, escuche también a Álvaro Torres, pastor de la Iglesia Petencostal, quién hablo sobre sobre la millonaria condena por muerte de 33 niños en Fundación.

"La iglesia no contrató un bus, un feligrés, a nivel personal quiso hacer un favor. Obviamente con mucha torpeza, contratar un bus que no sabía que no tenía los documentos en regla", explicó.

