20 de octubre de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este miércoles en Mañanas BLU estuvo el senador Efraín Cepeda, ponente del proyecto de presupuesto general de la Nación en el Congreso, quien habló sobre la decisión de permitir la suspensión parcial de la Ley de Garantías, tema que desató una aguda polémica por parte de la oposición y en redes sociales.

"Hoy no hay reelección presidencial y seguimos con Ley de Garantías. He estudiado la legislación en muchos países del mundo y eso no existe en ninguna parte del mundo, que se paralice el Estado", declaró el legislador.

Por otro lado, luego de la salida de Colombia hacia México de Rodrigo Granda y conocerse que tenía circular roja por parte de Interpol por estar implicado en el secuestro de Cecilia Cubas , hija del expresidente Raúl Cubas (1998-1999), Emilio Cubas, primo de Cecilia, habló en Mañanas BLU y dijo que “los análisis demostraron que fue sedada y enterrada viva”.

“A ella la encontramos en una fosa, calcinada. Los análisis demostraron que fue sedada y enterrada viva: por las investigaciones hemos demostrado la conexión de las Farc con Omar Martínez, que fue la cabeza de ese secuestro, a través de esos varios mails”, comentó en Mañanas BLU.

Escuche el programa completo aquí:

Publicidad

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: