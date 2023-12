Asesinan a 5 personas en Santander de Quilichao: Mañanas Blu, diciembre 22 de 2023

El viernes, 22 de diciembre, en Mañanas Blu estuvo el sindicalista y defensor de los derechos humanos Gabriel Blanco, quien habló de su liberación el pasado 20 de diciembre, tras 18 meses de estar en una prisión en Venezuela; y de la liberación de Alex Saab.

“El proceso fue viciado y amañado desde el principio (...) No se nos permitió evacuar ningún tipo de prueba por parte de nuestra defensa. Nos fuimos solamente a un juicio donde el fiscal era el que tenía las pruebas. No tuvimos defensa. No tuvimos acceso a que esa defensa pudiese dar las pruebas en el momento”, relató.

La alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán, dio detalles de la masacre en la cual confirmaron que cinco personas fueron asesinadas en el Cauca, en el resguardo indígena de Canoas.

“Quiero resaltar que Jhon Freiman era una persona que trabajaba por la comunidad, al igual que su esposa (…) Lamentablemente los asesinan a todos tres y, después de eso, asesinan a los otros dos jóvenes; los cuatro son comuneros del resguardo de Canoas”, mencionó.

El general Óscar Lamprea, director de Tránsito y Transporte de la Policía, conversó de los despliegues que están realizando en las principales vías de todo el país para garantizar un buen viaje a los colombianos.

“La movilidad está aumentando cada que avanzan las horas del día, sobre todo el viernes, la gente ya está desplazándose (...) Tenemos en este momento sobre el territorio nacional en las ciudades principales, como Bogotá, Medellín, Cali, las salidas de estas ciudades con flujo medio alto”, indicó.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dialogó sobre el supuesto cobro a los barranquilleros de un impuesto a la autogeneración de energía aprobado por el Concejo de Barranquilla.

"Fue una interpretación un poco exagerada de un texto que, entre otras cosas, es la copia de un texto que ya existía en el mismo acuerdo del Concejo de Barranquilla del 2009, en donde se venía aplicando sin ningún problema y venía creciendo la industria de instalación de paneles solares en hogares y en comercios de manera vertiginosa en Barranquilla", enfatizó.

El procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa Torrado, habló acerca de la petición de la Procuraduría de frenar la millonaria licitación del Sena que pondría en riesgo el patrimonio de la nación.

“Desde el Sena tienen que analizar las sugerencias y las observaciones que han presentado los distintos proponentes”, puntualizó.

Por último, Juan David Correa, ministro de Cultura, dio detalles de la expedición al Galeón San José.

"Ya ha pasado que se han hecho extracciones ilegales y muchos se mezclan y terminan perdiendo su valor", indicó.

Escuche el programa completo aquí: