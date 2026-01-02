Así amanecen los precios tras aumento del salario mínimo: Mañanas Blu, viernes, 2 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 2 de enero de 2026:



Andrés Velasco, presidente de Asofondos , habló del decreto 1485 de 2025 para modificar la cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional.

, habló del decreto 1485 de 2025 para modificar la cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional. Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas , comentó sobre qué efectos tendrá el aumento del salario mínimo en el gremio.

, comentó sobre qué efectos tendrá el aumento del salario mínimo en el gremio. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo , se pronunció sobre el aumento del salario mínimo.

, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo. Ivana Sabio, ciudadana argentina en Crans Montana, se refirió al incendio en un bar en celebración de Año Nuevo en Suiza

Escuche el programa completo aquí: