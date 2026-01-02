Así amanecen los precios tras aumento del salario mínimo: Mañanas Blu, viernes, 2 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 2 de enero de 2026:
- Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló del decreto 1485 de 2025 para modificar la cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional.
- Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, comentó sobre qué efectos tendrá el aumento del salario mínimo en el gremio.
- Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo.
- Ivana Sabio, ciudadana argentina en Crans Montana, se refirió al incendio en un bar en celebración de Año Nuevo en Suiza
