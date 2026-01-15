Cambios internos en el gobierno Petro: Mañanas Blu, jueves, 15 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 15 de enero de 2026:
- Jorge Lemus, saliente director de la DNI, habló de por qué el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia.
- Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, dio detalles del ataque del ELN en San José del Palmar.
- Aydeé Marsiglia, viceministra de Vivienda, comentó sobre el borrador de decreto que busca cambiar el tope de la vivienda de interés social (VIS).
- Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, se pronunció sobre el impacto del aumento del salario mínimo en la canasta familiar.
- José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, se refirió a la operación de deuda del Gobierno nacional en los mercados internacionales, emitiendo bonos por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares.
