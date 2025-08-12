Ciudadanos podrán ir hoy a ver a Miguel Uribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 12, 2025 01:43 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este martes, 12 de agosto de 2025:
- Diego González, secretario del Senado, explicó cómo pueden los ciudadanos ir a ver el féretro del senador Miguel Uribe.
- Mauricio García, doctor en Ciencia Política, investigador y escritor, se expresó sobre el conflicto en Colombia.
- El concejal Daniel Briceño compartió sus recuerdos sobre Miguel Uribe.
- Antonio González, codirector de Surgentes y esposo de Martha Grajales, dio detalles sobre la detención de su esposa.
- Gustavo Duncan, profesor de Ciencia Política de la Universidad Eafit, se pronunció respecto al panorama político actual tras el fallecimiento de Miguel Uribe.
- El exsenador Jorge Enrique Robledo se expresó sobre Miguel Uribe.
Escuche el programa completo aquí: