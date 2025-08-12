Publicidad

Ciudadanos podrán ir hoy a ver a Miguel Uribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de agosto de 2025

Continúan las honras fúnebres de Miguel Uribe. Reviva el programa completo del 12 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 01:43 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este martes, 12 de agosto de 2025:

  • Diego González, secretario del Senado, explicó cómo pueden los ciudadanos ir a ver el féretro del senador Miguel Uribe.
  • Mauricio García, doctor en Ciencia Política, investigador y escritor, se expresó sobre el conflicto en Colombia.
  • El concejal Daniel Briceño compartió sus recuerdos sobre Miguel Uribe.
  • Antonio González, codirector de Surgentes y esposo de Martha Grajales, dio detalles sobre la detención de su esposa.
  • Gustavo Duncan, profesor de Ciencia Política de la Universidad Eafit, se pronunció respecto al panorama político actual tras el fallecimiento de Miguel Uribe.
  • El exsenador Jorge Enrique Robledo se expresó sobre Miguel Uribe.

Escuche el programa completo aquí:

