Ciudadanos podrán ir hoy a ver a Miguel Uribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este martes, 12 de agosto de 2025:



Diego González, secretario del Senado , explicó cómo pueden los ciudadanos ir a ver el féretro del senador Miguel Uribe.

, explicó cómo pueden los ciudadanos ir a ver el féretro del senador Miguel Uribe. Mauricio García, doctor en Ciencia Política, investigador y escritor , se expresó sobre el conflicto en Colombia.

, se expresó sobre el conflicto en Colombia. El concejal Daniel Briceño compartió sus recuerdos sobre Miguel Uribe.

compartió sus recuerdos sobre Miguel Uribe. Antonio González, codirector de Surgentes y esposo de Martha Grajales , dio detalles sobre la detención de su esposa.

, dio detalles sobre la detención de su esposa. Gustavo Duncan, profesor de Ciencia Política de la Universidad Eafit , se pronunció respecto al panorama político actual tras el fallecimiento de Miguel Uribe.

, se pronunció respecto al panorama político actual tras el fallecimiento de Miguel Uribe. El exsenador Jorge Enrique Robledo se expresó sobre Miguel Uribe.

Escuche el programa completo aquí: