Colombia eligió nuevos alcaldes y gobernadores: Mañanas Blu, octubre 30 de 2023

Este lunes 30 de octubre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo Mikhail Krasnov, un ciudadano ruso, quien será el nuevo alcalde de Tunja.

El nuevo alcalde nació en Sarátov, en la URSS, y es un profesor universitario ruso nacionalizado colombiano que, según comentó, lleva viviendo en Tunja, capital del departamento de Boyacá, desde hace 15 años, adonde llegó de intercambio como estudiante cuando estudiaba en Alemania.

“Yo nací en Rusia, viví ahí a mi juventud, pero la vida adulta me la pasé en Alemania y estaba estudiando en Alemania, entonces yo represento tanto Rusia, como Europa y Alemania en particular”, dijo.

En ese sentido contó que es licenciado en español, por lo cual el idioma no fue un problema en su llegada a Tunja “yo tenía buena base de gramática y había leído literatura en español y todo, sí, pues lo que faltaba es la fluidez”, explicó.

También, habló Carlos Fernando Galán, sobre el nuevo proceso de empalme que va a tener con Claudia López.

“Yo mismo voy a liderar el proceso de empalme, ese será un ejercicio muy importante para mí, para poder tener detalles que son fundamentales para tomar las mejores decisiones desde el primer momento; yo mismo lo voy a coordinar”, recalcó.

Por otro lado, el nuevo alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló sobre su victoria y lo que espera hacer durante su Gobierno.

"Cali ya no traga entero, la gente quería propuestas, un alcalde que esté en la calle, enterándose y teniendo a un alcalde de servicio. Necesitamos recuperar la ciudad. Mi propuesta es muy sencilla", indicó Eder en Mañanas Blu.

Ante la grave situación que vive Luis Díaz, el coronel Giovanni Montañez, director del Gaula Militar, se conectó para hablar sobre el operativo que se desplegó para encontrar al papá del jugador.

“Todos los esfuerzos se están realizando basados en que todavía continua en Colombia, que no lo han sacado; esa es la información. Hasta el momento no se ha tenido ninguna exigencia, no se ha recibido una llamada para tener ese tipo de comportamientos y determinarlo como un secuestro extorsivo”, detalló.

Por último, el nuevo gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se comunicó para hablar sobre su victoria y el proceso de empalme que espera hacer en los próximos meses.

“Ya estamos organizando el equipo de empalme, de hecho es un equipo de empalme de tres ‘T’; de transición, lo bueno lo mantendremos, lo malo lo corregiremos; técnico, no tiene nada que ver con el gabinete, los que estén ahí en la mesa van a mirar el estado de la Gobernación; y transparente, vamos a invitar a la prensa, los entes de control, los gremios a que nos ayuden a recibir la Gobernación”, señaló.

Escuche el programa completo aquí: