Convenio de Gobierno nacional para reconstruir 1.500 puestos de salud: Mañanas Blu, enero 17 de 2024

Este martes, 17 de enero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, para hablar sobre su enfoque en el convenio que busca firmar el Gobierno nacional con el objetivo de fortalecer los centros de salud y beneficiar a las comunidades. La meta es asegurar que médicos, enfermeras y profesionales de diversas áreas de la salud brinden atención a la población, centrándose especialmente en las veredas.

El enfoque del ministro consiste en involucrar a numerosas Juntas de Acción Comunal, alcaldes, gobernadores y directores de hospitales en un proceso de recuperación de centros de salud que han sido clausurados.

“Para que funcione el modelo de salud que queremos trabajar nosotros tenemos que tener unos espacios en las zonas más alejadas donde no hay atención en salud para poder atender a los ciudadanos. Siempre planteo el ejemplo del niño que vive en la Alta Guajira puede tener su carnet de salud, pero si necesita la atención un viaje de seis o siete para encontrar en sitio en que lo atiendan no solo es profundamente caro, sino que a lo mejor no tiene lo recursos y se queda con el carnet, pero sin la atención y lo que queremos es llegar con equipos médicos y el Ministerio de Salud está trabajando en ello", señaló.

Por otro lado, este miércoles se llevó a cabo el evento por parte del Gobierno nacional en el que se buscaba homenajear la “recuperación”, de la espada de Bolívar hace 50 años, para hablar de eso se conectó Juan David Correa, ministro de Cultura.

“No estamos celebrando un hecho de violencia, estamos abriendo una discusión y resignificando un objeto simbólico que hoy le pertenece (…) es una oportunidad para que conversemos sobre hace cincuenta años, sobre hace doscientos, sobre hace treinta y tantos, cuando se devolvió esa espada, porque se consideró por parte de ese grupo que se había restituido la democracia a través de la promulgación de la constitución de 1991”, dijo.

Por último, se conectó el concejal de Neiva Abel Mendoza para hablar del video en el que aparece con fajos de billetes y hasta un arma.

“Este video nace de hace ocho años exactamente y el dinero es fruto de mi trabajo personal, yo me dedicaba al comercio”, añadió.

