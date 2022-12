Crisis en Perú: Mañanas Blu del 9 de diciembre 2022

Este viernes, en Mañanas Blu, el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, brindó detalles de la muerte del hombre señalado de asesinar a dos policías en la capital. "Después de cotejar la información e incautarle el arma, así como otra, se pudo confirmar que se trataba del mismo delincuente sobre el que ya teníamos orden de captura", declaró el funcionario.

No se pierda la entrevista a la exministra peruana Liliana del Carmen La Rosa Huertas, quien se refirió a la crisis que vive su país tras la destitución de Pedro Castillo. "No ha habido espacio para desarrollar políticas de gobierno fundamentales, pero el mismo #PedroCastillo ha integrado su gabinete con personas con poco manejo de lo público", aseguró.

También estuvo la congresista peruana Maricarmen Alva, quien rechazó el apoyo que le brindó el presidente Gustavo Petro a Castillo y aseguró que su papel era una vergüenza y que reflejaba desconocimiento de la situación en su país.

"Realmente es vergonzoso el papel de este presidente colombiano. Yo le solicito que no se inmiscuya en los temas internos de nuestro país. Está violando el derecho internacional, el principio de no intervención. No tiene ningún derecho a hacerlo. Además, la Corte Interamericana no tiene que meterse tampoco en nada de los temas internos nuestros. Nosotros sabemos por qué Castillo se ha vacado. Todo el mundo lo sabe acá, no se está contraviniendo ningún principio de elegir o ser elegido, es increíble esa frase", aseguró Alva.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, se pronunció acerca de la venta de licores adulterados, productos que provocan graves consecuencias en la salud. “Una de las alertas que tenemos es desconfíen en el bajo costo", afirmó.

William Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), habló sobre la adjudicación a Sacyr de la APP del Canal del Dique. “Tenemos proyectos con Sacyr desarrollados por la ANI que han sido exitosos, relativamente se han entregado en oportunidad”, sostuvo.