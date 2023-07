Dos chimpancés sacrificados en Pereira: Mañanas Blu, con Néstor Morales, programa del 24 de julio

Dos chimpancés, Pancho y Chita, que habían escapado del Bioparque Ukumarí de Pereira, fueron sacrificados, según informó la institución en sus redes sociales.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la coronel Alexandra Díaz, comandante de la Policía de Pereira, entregó detalles sobre el sacrificio del chimpancé Pancho, que había escapado del bioparque.

En las últimas horas, trascendió que Pancho, uno de los chimpancés había sido propiedad de Raúl Gasca, del Circo de los Hermanos Gasca . En diálogo con Mañanas Blu, el empresario manifestó que lo donó para cumplir lo establecido por la ley en Colombia.

"De verdad, muy triste, mano. Fíjate que ayer estaba haciendo un en vivo por Instagram y alguien me dijo, ¿ya viste que se escapó un chimpancé del zoológico anoche? Y yo le digo, no, no sé, ¿en dónde lo viste o qué? No, que el alcalde dijo algo que no sé qué y pues ya vi. Y vi que efectivamente unos chimpancés, pero no sabía cuál, porque ahí había tres chimpancés, no dos, habían tres", expresó Raúl Gasca.

El alcalde de Bucaramanga , Juan Carlos Cárdenas, criticó en diálogo con Mañanas Blu la no asistencia del presidente, Gustavo Petro, a un evento reciente en la capital santandereana donde el mandatario nacional era esperado aproximadamente por 2.500 personas.

En las últimas horas hubo un duro enfrentamiento entre el nuevo presidente del Congreso , el senador Iván Name, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, debido a una polémica declaración realizada por este último sobre la elección de la mesa directiva de la corporación. Sin embargo, en una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el senador Iván Name declaró que considera superadas las diferencias con el ministro.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la presidenta de Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Cristina Narbona, habló sobre esos resultados y las únicas dos opciones que existían. Según dijo, era obtener una mayoría absoluta o un nuevo gobierno de coalición.

Según explicó, la segunda alternativa es la más viable ahora, pues al no tener una mayoría lo que queda es hablar unos meses más adelante cuando vuelvan las cortes y se entablen las negociaciones; aún así, se mostró “satisfecha” por lograr superar “los engaños” en campaña.