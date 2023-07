Presidente del Senado, Iván Name, respondió a críticas de ministro del Interior por su elección

Un duro enfrentamiento quedó planteado entre el nuevo presidente del Congreso, Iván Name , y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco , luego de que el funcionario del Gobierno hiciera una polémica declaración sobre la elección de la mesa directiva de la corporación, en la que el ganador fue el congresista de la Alianza Verde.

Velasco aseguró que una coalición de líderes políticos tradicionales fueron los que eligieron a Name como nuevo presidente del Congreso, luego que les enviara un saludo por su elección.

“Tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que evidentemente tiene una fuerza especifica en el Senado de la República y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y que, por supuesto, respetamos”, manifestó el titular de la cartera.

Al respecto, el congresista respondió con fuerza contra el ministro del Interior y dijo que él también es un líder político tradicional que ya fue derrotado en las urnas.

“Ciertamente yo no me reuní con el ministro Velasco. Por ahí dijo que a mí me habían elegido los líderes tradicionales. Pues sí, a mí me dijeron también jefes políticos que llevan una tradición, una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer el Congreso y lo adoptaron en el Gobierno”, señaló Name.

Y es que el presidente del Congreso aseguró que no se reunió con el ministro del Interior y que él no representa una coalición, como lo aseguran algunos sectores políticos.

“El ministro del Interior nunca aceptó dialogar conmigo, conversar. Yo no he sido un presidente del Senado elegido por la oposición, aquí no hay coalición ni de oposición, ni de Gobierno; aquí no existen las coaliciones hoy porque las demolió, las liquidó y la acabó el presidente de Colombia", destacó Name.

Y agregó: "Ustedes lo recuerdan, el mismo liquidó la coalición. Aquí no existe coalición de oposición, ni yo la represento, como tampoco existe una coalición de Gobierno que tampoco represento”.

A su vez, enfatizó que no tiene ninguna diferencia con el Ejecutivo. "Yo no me metí en problemas con el ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo que es distinto. Pero ha sido mi compañero en el Senado y amigo y ojalá que no pase de ser un buen senador que fue, a un mal ministro", sostuvo.

El presidente del Congreso afirmó que la próxima semana pedirá una audiencia con el presidente de la República, Gustavo Petro, en la que se hablará de los proyectos de reformas que cursan en el legislativo y fue claro que se aprobará lo que le convenga al país.