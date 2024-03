El choque entre Petro y las disidencias de 'Iván Mordisco': Mañanas Blu, marzo 21 de 2024

Este jueves, 21 de marzo, se conectó Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, para hablar de la reforma pensional.

"El tema del umbral es de responsabilidad, si se baja no tenemos recursos suficientes para el fondo de ahorro que va a garantizar la pensión de los jóvenes", aseguró sobre el umbral, uno de los puntos más cuestionados.

Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, se conectó para hablar de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que empresarios de Barranquilla quieren tumbarlo.

"Estamos igual de sorprendidos que el resto del país y el resto de la región Caribe. De verdad que no entendemos de dónde surgen estos graves y generalizados señalamientos. De verdad que no tengo una respuesta para responder esa pregunta, porque, efectivamente no tenemos conocimiento de que haya ese tipo de reuniones y mucho menos que se esté recogiendo recursos para esa", agregó.

El general Omar Sepúlveda, segundo comandante del Ejército Nacional de Colombia, explicó que esta medida de alerta máxima es una instrucción del mando que busca fortalecer las capacidades y operaciones ofensivas en regiones específicas del país, como el Cauca, Nariño y el Valle del Cauca.

"Para nosotros no es nada nuevo estar en un estado de alerta máxima, simplemente es extremar en algunas de las medidas que se venían dando y pues lo que tenemos es fortalecimiento de las capacidades, fortalecimiento de las operaciones ofensivas en unas regiones del país ordenadas por el señor presidente de la República”, expresó el general.

Gabriel García, CEO de Páramo, organizadores del Festival Estéreo Picnic 2024, se conectó para dar detalles del evento que empieza este jueves.

"Los rumores son ciertos, así que nos vemos el 23 en el Estéreo Picnic. El Bendito, sonido de Medallo en Bogotá", expresó el artista en un video publicado por los organizadores.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se conectó para hablar sobre los bloqueos que se presentaron en Tierralta, Córdoba.

“Desde el primer momento quedó claro qué era lo que estaba aconteciendo: en horas de la mañana del día de antier, al parecer, según miembros de inteligencia, había algunas presiones de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) presionando algunas comunidades para que no pudieran trasladarse hacia el evento que estaba programado; pero paralelo a ello había una protesta pacífica de unas comunidades del municipio de Tierralta, en límites con el municipio de Valencia, protestando para el reinicio de una obra estratégica que se desarrolla en este municipio. Salieron a protestar de manera pacífica y esto se confundió”, indicó.

La doctora Laura Guio, directora de la Fundación Liga Central Contra la Epilepsia, se conectó para hablar de la alerta por escasez de medicamento para personas con epilepsia

"Algunos laboratorios han enviado cartas diciendo que tienen dificultades para importar o conseguir la materia prima por diferentes razones. Desde la pandemia hay dificultades en la importación o la llegada al país de muchos de estos medicamentos. Es decir, algunos de estos laboratorios tienen que esperar tres o cuatro meses a que el pedido llegue a Colombia y muchas veces no piden suficiente. Entonces, claro, no se pide el suficiente, se acaba antes de tiempo y hasta que llegue la siguiente oleada de medicaciones es prolongado", indicó frente a las razones de la escasez de medicamentos.

Por último, la senadora Lorena Ríos se conectó también para hablar de la reforma a la salud.

Ríos señaló que uno de los motivos que llevó a pedir el concepto fue la preocupación por los diez millones de pacientes crónicos y de alto costo en el país, quienes podrían verse perjudicados por la falta de recursos destinados específicamente para ellos.

