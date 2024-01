Fallecimiento Piedad Córdoba: Mañanas Blu, enero 22 de 2024

Este lunes, 22 de enero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, pasó Ingrid Betancourt, la excandidata presidencial, que estuvo secuestrada por las Farc por más de seis años, quien habló sobre el fallecimiento de Piedad Córdoba y contó detalles de su relación.

"Deja una huella fuerte. Creo que este es un momento para hacer una expresión de solidaridad sobre todo con sus hijos y su hermano que está extraditado, porque, independiente de las opiniones, eso no quiere decir que no entendamos el dolor de los demás y no sintamos el golpe de la partida súbita de Piedad Córdoba", dijo Betancourt.

Al respecto de Piedad Córdoba, el miembro de la dirección nacional del Partido Comunes Pastor Alape desmintió que Piedad Córdoba haya sido integrante de las Farc y rechazó las acusaciones que, desde hace años, la señalaban como 'Teodora de Bolívar'.

Fue una mujer que siempre estuvo acompañando las luchas de la gente más humilde de este país. Esa es la Piedad que yo conozco, que conocí en los diálogos de paz de La Habana, proponiendo ideas para la construcción de paz, dándonos aliento para que no fuéramos a desfallecer en esta lucha por la construcción de la paz, por llegar a un acuerdo de paz detalló Pastor Alape.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro propuso este domingo la celebración de un congreso progresista, inspirado en la fallecida senadora Piedad Córdoba, con el fin de diseñar estrategias para "ganar las elecciones de 2026".

A propósito del llamado del presidente Gustavo Petro, las senadoras María José Pizarro y Clara López se refirieron a la propuesta y las posibilidades que ven de cara a las elecciones del próximo año.

Entretanto, Carlos Felipe Reyes, nuevo gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, RenoBo, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales e se refirió a cómo avanza el proyecto de la ALO norte y de la decisión el Ministerio Público.

Esta decisión lo que quiere decir es que tenemos que empezar haciendo las cosas bien, de manera integral con este proyecto. Nosotros llegamos el 11 de enero al cargo, nos reunimos con la empresa Las Galias y en un muy buen espíritu de entendimiento les mencionamos que este proyecto en particular de manera integral debía entrar en una fase de revisión y en ese espíritu, ellos de común acuerdo, decidieron aceptar una propuesta de suspensión por seis meses, solicitud que, además, la Procuraduría señaló en su comunicación, iba en la misma vía explicó Reyes.

Finalmente, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, habló sobre el incendio que volvió a tomar fuerza en inmediaciones al condominio Ruitoque.

"Hicimos un sobrevuelo con un helicóptero de la Policía Nacional y detectamos unas columnas de humo. Yo no lo veo grave, no hay llamadas, son unas columnas de humo y ya en tierra los bomberos en tierra", relató.

