Febrero 04 de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este jueves, en Mañanas BLU, nos acompañó Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, quien habló del inicio de la metodología de alternancia en colegios y universidades.

“Las universidades mueven más de un millón de personas, que no pueden presionar el sistema de Transmilenio; en esta primera etapa nos vamos con el 35% de aforo”, indicó.

Además, Lina Arbeláez, directora del ICBF, se refirió a la nueva ley que prohíbe que delitos sexuales contra menores prescriban. “Esta herramienta, con otras más, sirve para garantizar los derechos de los niños y que no haya impunidad”, dijo.

También estuvo con nosotros la jueza María Clara Ocampo, quien habló sobre la sentencia de la Corte Constitucional sobre el lenguaje inclusivo.

“Prefiero que me llamen juez porque hay palabras que no tienen género; aclaro que no soy experta en perspectivas de género”, expresó.

Igualmente, Clara Luz Roldán, gobernadora de Valle del Cauca, ahondó en el cronograma para empezar la vacunación en ese departamento. “Lo que nosotros analizamos es que en la primera entrega estaría en Bogotá y nosotros estaríamos en la segunda entrega que es en marzo”, afirmó.

No se pierda a Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, quien habló sobre la percepción de seguridad en la ciudad.

Además, Julio César Aldana, director del Invima, quien abordó el plan de vacunación en el país y advirtió sobre los inescrupulosos que bajo engaños dicen vender la vacuna.

“Hay manos inescrupulosas que buscan lucrarse en medio de la pandemia. Es el Ministerio de Salud quien tiene facultades para adelantar esta logística del plan de inmunización masivo”, recalcó.

Por otra parte, Miguel Uribe se conectó con Mañanas BLU y habló sobre sus aspiraciones políticas, entre esas, ser cabeza de lista del Centro Democrático. Aseguró que se siente cómodo defendiendo una visión con una tesis clara, demostrando que en el Centro Democrático hay respeto por las diferencias.

Escuche aquí el programa completo de Mañanas BLU: