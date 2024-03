Habla guía rescatado tras accidente en Sierra Nevada de Santa Marta: Mañanas Blu, marzo 20 de 2024

Este miércoles, 20 de marzo, en Mañanas Blu habló Santiago Aparicio, guía profesional de turismo, que entregó impresionantes detalles del accidente y el rescate luego de siete días perdidos en la montaña.

"Julio llega y otra vez vuelve a tomar su parapente y entra una ráfaga de viento, el cual se lo lleva. O sea, haz de cuenta con un globo grande y que lo levante uno así, de un momento a otro", relató.

Por otro lado, en el departamento del Cauca, los disidentes de las Farc han intensificado los ataques a comunidades indígenas luego del fin del cese al fuego. El gobernador Jorge Octavio Guzmán explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la situación y las tareas que está realizando el Ejército.

"Los toques de queda en consenso con los alcaldes municipales de acuerdo a la situación de orden público, se tomarán en su momento, pero está considerada esta posibilidad en aras de proteger la vida y la salvaguarda de nuestras comunidades", detalló el gobernador.

Además, la representante Catherine Juvinao, del Partido Verde, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre la actualidad del Metro de Bogotá, qué debería seguir en el proyecto y, además, explicó su punto de vista sobre lo que sucede al interior del partido.

En cuanto al metro de Bogotá, Juvinao señaló que "el mandato popular, en un 70 %, votó por el metro elevado, entonces no caben discusiones ni saboteos".

Entretanto, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, señaló que las visitas a Thomas Greg & Sons y la Registraduría están “fundamentadas” y así se “demostró jurídicamente”.

“No he recibido jamás una orientación del Gobierno en el sentido de a quién debo o no investigar; A mí se me ha respetado totalmente mi autonomía. De hecho, eso no fue una exposición mía discrecional de último momento, en esta investigación se venía avanzando desde hace varias semanas por parte de la delegatura", dijo.

Finalmente, el director de la Fundación Cardio Infantil, el doctor Juan Cendales, se pronunció sobre el desabastecimiento de medicamentos en el país y las consecuencias que esto acarrea.

"Nosotros lo que tenemos es un monitoreo permanente diario de los desabastecimientos de productos que pueden ser esenciales para cualquier paciente hospitalizado; hay algunos anticonvulsivos, por ejemplo, que escasean", relató Cendales.

