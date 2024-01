Inauguración de la Casa Colombia en Suiza: Mañanas Blu, enero 16 de 2024

Este martes, 16 de enero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo la diseñadora gráfica Geraldine Fernández, quien habló de su supuesta participación en la película 'El Niño y la Garza' del estudio japonés Ghibli, dado que se desató una serie de discusiones en redes sociales al no aparecer su nombre en los créditos.

“Es cierto que trabajé en un par de escenas, en un par de ilustraciones y en un par de escenas y escenarios de la película. No en toda la película”, afirmó.

Por otro lado, el ministro de Comercio, Germán Umaña, conversó de la polémica en torno del alquiler en Suiza de la Casa Colombia por $4.000 millones, que pretende atraer el turismo e inversiones al país.

“Realmente esta casa nos ha permitido tener una relación profunda con grandes inversionistas, entrevistas que hemos hecho con esos inversionistas, en donde hemos desarrollado todo ese modelo de desarrollo sostenible”, señaló.

Entretanto, el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, dialogó del duelo que viven por la muerte de 39 personas en el deslizamiento de tierra que se registró el pasado viernes en la vía que comunica a la ciudad con Medellín.

"Fue un momento muy duro para todos, un momento muy doloroso. La alcaldía y la gobernación retaron tres días de duelo por toda esta situación", mencionó.

El presidente de Satena, el general Óscar Zuluaga, se pronunció ante los señalamientos de que la aerolínea había aumentado los precios en los vuelos hacia Quibdó, en medio de la emergencia que se presentó en la vía que de Medellín a la capital del Chocó.

“Tenemos cinco vuelos diarios en diferentes secuencias, todos los días volamos hacia Quibdó desde Medellín. En ningún momento se generó un incremento de tiquetes a partir de esta novedad", aclaró.

Además, el director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (Acggp), Flover Rodríguez, dio detalles sobre el derrumbe en la vía entre Quibdó y Medellín y dio detalles de lo que estructuralmente pasa en esa zona del país.

“Básicamente, si nosotros contáramos con la información geológica, geotécnica necesaria, en detalle y actualizada sobre todo, seguramente podríamos evitar este tipo de situaciones tan lamentables”, sentenció.

El dueño de un restaurante en el centro de Bogotá, Pablo Cárdenas, habló del aumento del corrientazo con un 15 % para el 2024.

“Si sirvo pescado, me toca un renacuajo. Los precios están tan altos que no me queda más remedio que subir el precio del corrientazo”, dijo.

La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, habló sobre la preocupación en el municipio por cuenta de la inseguridad, dado que dos personas perdieron la vida a manos de agresores que llegaron en un vehículo y abrieron fuego indiscriminadamente entre los presentes en el corregimiento de El Cabuyal, ubicado en el municipio de Candelaria, en el departamento de Valle del Cauca.

“Nosotros hemos iniciado unos procesos que no solamente van enfocados en la fuerza pública, la cual agradecemos mucho que hoy haga presencia, pero pedimos que no sea temporal, que realmente se queden apoyándonos”, contó.

Por último, el escultor Antonio Irisma dialogó sobre la escultura que hizo en homenaje a Radamel Falcao García.

“No hemos terminado la cara. Nadie me ha dado recursos”, puntualizó.

Escuche el programa completo aquí: