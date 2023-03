La polémica en Colombia por declaraciones de Petro sobre crianza de su hijo: Mañanas blu,13 de marzo

Las declaraciones del presidente de la República Gustavo Petro sobre la crianza de su hijo Nicolás Petro , envuelto en la actualidad en un escandalo por corrupción, encendió la polémica en todo el país.

El mandatario este lunes, en el programa radial de la Presidencia de la República, respondió una pregunta de Camila Carvajal, periodista de Mañanas Blu, respecto a sus declaraciones.

“Su frase, la que se conoció este fin de semana, se está prestando para muchas interpretaciones: “Yo no lo crie”. Usted quiere explicarle al país, ¿qué quiso decir?”, le preguntó la periodista.

El presidente respondió que, como integrante del M-19, no podía criar a su hijo, por vivir en la clandestinidad, ya que hacía parte de un grupo al margen de la ley. La periodista de Mañanas Blu le replicó al presidente lo siguiente:

“Señor presidente, pero eso significa, entonces, que por el hecho de estar preso unos años la formación que tiene Nicolás Petro , ¿no está directamente relacionada con usted?”.

“El tema de la formación es un problema suyo, pero, la palabra que usted puso en la pregunta, es si lo críe. La respuesta es: ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? (…) A usted le han dicho que yo fui militante del Movimiento 19 de Abril (M-19). ¿Usted sí sabe que los militantes del M-19 éramos perseguidos, que, si nos dejábamos pillarnos, nos mataban, como mataron a muchos de mis compañeros? Esa actividad se llama clandestinidad”, manifestó el presidente

El presidente Petro añadió que los militantes del M-19 no podían llevar sus hijos a cuestas por seguridad: “Al dispararnos o desaparecernos, le pudiera pasar eso a ellos mismo. ¿No cree usted que en la información que están dando en diferentes medios se les está olvidando lo que han repetido durante todos estos años, una y otra vez, y es que yo fui un militante del M.19, y que, por tanto, los militantes del M-19 no podíamos tener nuestros hijos a cuestas porque los arriesgábamos en su propia vida y preferíamos que quedaran en otras manos para que no los mataran?”, añadió Petro.

Escuche el programa completo aquí: