La tecnología para “autodestruir” los celulares y evitar robos: Mañanas Blu, diciembre 18 de 2023

El lunes, 18 de diciembre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, quien explicó que la tecnología que se utilizará para implementar la medida de “autodestrucción” de los celulares robados se llama ‘Kill Switch’, la cual ya se usa en otros países como Estados Unidos y Reino Unido.

“Es una tecnología que existe en el mundo desde el 2015 que se llama Kill Switch, que fundamentalmente lo que busca esta tecnología es desactivar el procesador. Y ya esta tecnología funciona ya en muchos de los países del mundo. Funciona en Inglaterra, funciona en Estados Unidos, en algunos estados. Y ha probado ser mucho más eficiente que las listas negativas que existen hoy en Colombia”, indicó Lizcano.

Al mismo tiempo, el ministro destacó en la entrevista la importancia de la llegada del 5G a Colombia, la cual traerá una serie de beneficios para todos los habitantes del país, como el aumento de la velocidad de descarga y subida de datos.

"Si usted quiere un servicio, digamos, de empresa, o un servicio específico, especial en su casa, porque quiere tener sus equipos con más velocidad, pues seguramente las empresas van a ofrecer otro tipo de servicios. Pero al del común que paga hoy su celular, usted tiene el derecho a conectarse en las antenas que están en la zona en la que están, y por eso no tiene que pagar más", aclaró el funcionario.

Por otro lado, ante el hecho que se presentó en los cerros orientales de Bogotá, más exactamente en Monserrate, en el que un grupo de jóvenes se encuentran desaparecidos, se conectó Joselín Sánchez, jefe de la estación de Bomberos La Candelaria, quien brindó detalles junto a Juan Carlos, padre de uno de los desaparecidos sobre lo sucedido.

"La última comunicación que dio cuando le dieron la ubicación a los bomberos para que fueran a encontrarlos fue alrededor de las 6:00 de la tarde", expresó Juan Carlos. A las 11:00 de la noche, al regresar a casa después de trabajar, se percató de que su hijo no había regresado.

Otro de los entrevistados que se conectó al programa fue Pedro Escorcia, el abogado de Ciro Ramírez, para hablar sobre el comentario que hizo el expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta de X respecto a la captura del senador.

“A mí me parece desafortunada la apreciación que hizo el expresidente (Uribe) porque en este caso no hubo la famosa mermelada, con absoluta seguridad y vamos a probar la inocencia del senador. Es una desafortunada calificación que hizo al momento de conocer la captura, pero no, él no conoce y no se sabe el proceso”, respondió Pedro Escorcia.

Por último, el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, se enfrenta a acusaciones de supuestas coimas vinculadas a la entrega de bienes incautados a narcotraficantes, sin embargo en la entrevista con Mañanas Blu, Rojas negó culturizar conocimiento de Carmen Yaneth Bran Jarmillo, quien se identifica como la intermediaria que habría solicitado los sobornos.

“En caso de que sea cierto lo que yo le he solicitado a la Fiscalía, es que esta señora estaría utilizando mi nombre para engañar ciudadanos, porque no se le cobra a ningún ciudadano por ningún trámite ante la SAE”, aclaró el funcionario, quien enfatizó en que no tiene relación con Bran Jaramillo y que la SAE ya había iniciado acciones legales en su contra en el pasado.

Escuche el programa completo aqui: