Las propuestas que están en debate de la reforma pensional: Mañanas Blu, febrero 28 de 2024

El miércoles, 28 de febrero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el general Vladimir Nossa, comandante de la Sexta División del Ejército, para hablar del ataque con fusil a un batallón en Putumayo que dejó tres militares muertos y uno más herido.

“En una operación coordinada con nuestra Policía conjunta, con nuestra Armada Nacional y en esas capacidades diferenciales con una aeronave no tripulada, se puede identificar a esta persona, en la cual viene en una canoa y va con otra persona civil. Cuando se hace el llamado por parte de nuestra Policía, son contestados con fuego y es allí donde, en ese intercambio de disparos, podemos capturar a Alexander Orozco Zambrano y atenderlo de forma inmediata también por las heridas que sostuvo”, relató.

También se conectó la senadora Martha Peralta, ponente de la propuesta de reforma pensional, el cual debería quedar aprobado antes del 20 de junio o se hunde por falta de trámite.

"El tema acá no es que creamos una ley que sea indefinida en el tiempo, porque las leyes también son dinámicas conforme a las realidades que sigamos viviendo en la humanidad", dijo.

José Ignacio López, presidente de Anif, se conectó para hablar de las preocupaciones de este gremio respecto a la reforma pensional del Gobierno.

“El sistema de reparto, con una demografía donde cada vez hay menos jóvenes, es insostenible. Podríamos ponerlo de otra forma: para que fuera sostenible, los trabajadores del futuro tendrían que estar cotizando 40 o 50 por ciento de su salario. Sí, para pagar las jubilaciones de, por ejemplo, de esta generación. Entonces yo no quiero, yo soy profesora, yo no quiero decirle a mis estudiantes que van a tener que trabajar y el 50 por ciento de lo que se ganen es para pagarle las jubilaciones a mi generación. Eso me parece que es una responsabilidad intergeneracional”, indicó.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, contó detalles de la demolición del polémico edificio Aquarela.

"Descartamos la implosión, el desmonte piso a piso es más costoso pero nos da más tranquilidad, que, aunque nos tome tiempo, es lo ideal. Además quiero contarles que la misma empresa que realizó la implosión del edificio Space en Medellín es la que se ha contratado para hacer el desmonte piso a piso. Es un desmonte limpio, casi quirúrgico. Ya el proceso constructivo ha sido socializado con todos los habitantes del sector", explicó Dumek Turbay.

Por último, Rossella Bottone, directora del Programa Mundial de Alimentos para Colombia se conectó para hablar de las cifras de inseguridad alimentaria en el país.

"No nos podemos distraer por las mejoras, sino seguir trabajando porque, las brechas entre las personas que tienen los recursos para cubrir sus necesidades y los que no los tienen es todavía demasiado amplia", dijo.

