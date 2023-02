Médicos y enfermeras pasarán a ser empleados públicos: reviva Mañanas Blu, programa completo

En diálogo con Mañanas Blu, la senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado.

La parlamentaria explicó, luego de una reunión con el Ministerio, que el proyecto plantea que los médicos y enfermeras pasen a ser empleados públicos. Además, establece que las instituciones privadas y mixtas se regularán por un régimen especial.

“Todos los que tienen que ver con el desarrollo propio de la prestación del servicio dentro de una institución, ingresan a la planta de personal de la institución prestadora de servicio de salud pública (...) Con un salario justo y oportuno”, detalló Hurtado.

A su vez, Vladimir Fernández habló luego de las denuncias de la saliente viceministra de Energía Belizza Ruiz, en las que relaciona al secretario jurídico de la Presidencia con una supuesta injerencia para el nombramiento de cargos gerenciales en electrificadoras

Fernández negó haber tenido injerencia en la solicitud de cambios de estatutos de la Electrificadora del Huila , “es absolutamente falso”.

“Mi interlocución frente al asunto del Huila no tiene posición política. Yo he hablado con el gobernador del Huila tal vez tres veces y me dijo que pedía se ampliara la posibilidad de profesionales que pudieran participar para los cargos que tiene la nación en el departamento”, aseguró.

Además de quejarse sobre el trato que recibió de la ministra Vélez en el momento de la renuncia, la exviceministra Ruiz asegura que la decisión de desvincularla de su cargo “podría afectar las actividades en desarrollo en el marco de la transición energética”.

La exviceministra asegura en la carta de renuncia que, tras una evaluación detallada, encontró “situaciones irregulares en las dos empresas estatales que se empezaron a analizar: Electrohuila y Cedenar”.

El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín habló en Mañanas Blu sobre la visita del presidente Petro a Ecuador y entregó detalles del trabajo en la lucha binacional contra el narcotráfico.

“Es un resultado muy positivo. Fue una larga reunión, en primer lugar, privada de los dos presidentes, luego pudimos pasar revista a los siete ejes que marcan el trabajo bilateral de ambos países. Hemos podido concretar algunos de los objetivos para este año, hay muchísimas coincidencias, sobre todo en medio ambiente. La agenda puede completarse mucho antes de lo previsto”, indicó

