“Quieren cambiar estatutos de electrificadora para nombrar a no técnicos como gerente”: Belizza Ruiz

La exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, denunció en Mañanas Blu los movimientos que se estarían realizando desde el Ministerio de Minas y Energía para cambiar los estatutos que establecen los requisitos para llegar a la Gerencia de una electrificadora. Además, indicó que se buscaría que una persona del Gobierno integre las juntas directivas de dos empresas que compiten en el mercado eléctrico.

“Uno trata de corregir para no se comentan errores mayores. Aquí no hay ningún delito. A mí no me gustó y por eso pongo el dedo en ese tema. Se quieren cambiar los estatutos para que los requisitos del gerente sean más amplios”, indicó la exfuncionaria.

Ruiz añadió que desde el Ministerio buscaban “modificar la carrera y los años de experiencia” para llegar a encabezar una de las electrificadoras estatales. “Por ejemplo, alguien que estudió Educación Física y tuviera 15 años de experiencia podría postularse a la Gerencia. Eso no es admisible dentro de mis principios para una empresa electrificadora”, manifestó.

La exviceministra, no reveló nombres, pero denunció también que la ministra Irene Vélez solicitó que una persona del Gobierno, pero no del Ministerio de Minas, integrara las juntas directivas de dos generadoras de energía, algo que para ella viola sus principios.

“Ella solicita la participación de una persona que no es funcionario del Ministerio de Minas y Energía, pero sí del Gobierno, para que participe de dos juntas directivas de una misma actividad. Yo ya no pude con eso. (…) Me indigna que son dos empresas de generación, que compiten en un mercado eléctrico. Se toma una decisión y a mí no me consultan”, agregó.

Belizza Ruiz, quien regresará a su profesión de profesora, por otra parte, habló sobre el informe en el que, según ella, la ministra Vélez mintió.

“Ella presentó una gráfica en el que aparecen unas reservas, unos contingentes y una prospectiva de gas, además de importaciones y unos proyectos. Esa grafica está mal presentada y ella sigue defendiendo. Eso no es así”, sostuvo.

De acuerdo con la exfuncionaria, las cifras pueden estar correctas, pero no se sigue la metodología internacional que establece que “no se pueden sumar las reservas con contingentes y prospectiva”.

Ruiz aseguró que, antes de presentar dicho documento, el director de Hidrocarburos le hizo unas observaciones por WhatsApp, pero no fueron acatados, por lo que pidió quitar sus nombres del informe. “Confiamos que retire nuestros nombres del documento”, solicitó.