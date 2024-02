Polémica por adjudicación de contrato de pasaportes: Mañanas Blu, febrero 27 de 2024

El martes, 27 de febrero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien habló acerca de las razones que lo llevaron a adjudicar el contrato de pasaportes en el país a la firma Thomas Greg and Sons y las declaraciones del presidente Petro ante esta decisión.

“Con la llegada del embajador Murillo en el encargo, yo pude percibir que el propósito de él era proponerle al señor presidente la conciliación del tema, como venía siendo recomendado. Entonces, me formé desde ese momento cuando él me manifestó eso, que el problema no se iba a resolver nunca. Dije: el embajador Murillo vino a quedarse y yo me voy a ir y, pensé, dejándole al país, al ministerio y al mismo canciller una cantidad de problemas (…) Tenía que resolverlo”, explicó.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, conversó de las nuevas estrategias que se están implementando en la ciudad para combatir la inseguridad que ha puesto en mayor alerta a los ciudadanos.

“El esfuerzo adicional que la Policía Nacional ha brindado a Bogotá se divide en dos tipos de esfuerzo: el denominado Plan Bogotá, que lo anunciaron el señor general Salamanca y el señor general Gualdrón; son servicios en espacios de la ciudad y en horarios determinados de 700 miembros de escuelas ubicadas en el área contigua a la ciudad o en la ciudad y, adicionalmente, de direcciones del orden nacional”, precisó.

Luisa Fernanda Osorio, una de las pasajeras del helicóptero para turismo que se accidentó en Medellín, dio detalles de cómo ocurrieron los hechos.

"Cuando estaba despegando empezó a dar vueltas muy rápido y luego cayó ahí a la torre de energía que pueden evidenciar en las fotos, en los videos que hay", contó.

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, dialogó acerca del fallo de la Corte Constitucional, en el cual se le da una orden al Gobierno para que desembolsen a las EPS la totalidad de los recursos aprobados en el acuerdo de punto final que no hayan sido cancelados a la fecha.

“Hemos insistido desde el año anterior en que es necesario hacer una revisión estructural del gasto del sistema y de esa unidad de pago por captación que está siendo insuficiente”, indicó

El asesor de Salvatore Mancuso, Juan Carlos Villamizar dialogó de la llegada al país del exjefe paramilitar, el cual será trasladado a los calabozos de la Dijín en Bogotá.

“Esa era la información que vi ayer. Entiendo que era una decisión inicial, pero hay estudios de seguridad hechos por la UIA de la Jurisdicción Especial para la Paz que dan cuenta del riesgo extraordinario que correría en el sistema carcelario colombiano. Por lo tanto, hasta donde tengo entendido, anoche tomaron la decisión de reversar esa decisión y va para otro sitio de reclusión”, dijo.

Por último, la secretaria de Gobierno de Putumayo, Vilma Zapata, habló sobre los combates entre disidencias de las Farc que tienen en confinamiento a varios municipios del departamento.

“La situación en realidad es muy crítica, es grave y sobrepasa las capacidades del municipio y del departamento”, puntualizó.

