Polémica por proyecto que favorecería al Clan Torres: Mañanas Blu marzo 14 de 2024

El jueves14 de marzo, en mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde de Riohacha, La Guajira, Genaro Redondo, entregó detalles sobre la situación que se está viviendo con respecto al polémico contrato que tiene tiene al menos 40 carrotanques para distribuir agua, parqueados.

“Llevar carrotanques a un lugar donde son muy difíciles las vías de acceso es casi imposible” afirmó.

Por su parte, Luis Carlos Ochoa, representante a la Cámara, defendió su polémico proyecto que modifica varias condiciones del SECOV y señaló que no beneficia al llamado Clan Torres.

“Ese proyecto venía del Senado, es mi primer periodo en la Cámara, yo trato de mejorar la ponencia y estoy trabajando para arreglar la ponencia, la cual me asignó el presidente, que en el momento era alguien del Partido Verde, ahora es Julián, yo no la pedí, me la dieron”, dijo.

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de camioneros, recalcó que los precios del diésel ya se habían hablado con el Gobierno, esto a propósito de los dicho por el ministro de Hacienda sobre el incremento unilateral de estos valores.

“Lo que dijo ayer el ministro es mentira, podrá ser el ministro, pero lo que está diciendo no es lo correcto, nos reunimos con el presidente Gustavo Petro e hicimos una fórmula para concretar los precios del diésel, reuniones que se llevaron a cabo al medio día en el Ministerio de Hacienda. Hubo una fórmula para calcular el precio”.

El senador del partido Alianza Verde Fabian Díaz, habló en Mañanas Blu sobre la ponencia alternativa de la reforma a la salud, que se convertiría en un salvavidas para el gobierno, sin embargo, él se mantiene en que se trata de una iniciativa independiente a la propuesta del Ministerio de Salud.

“La ponencia alternativa no es la que el gobierno presentó en la Comisión Séptima del Senado, que era una alternativa para solventar inquietudes y hacer consensos en torno a la reforma de la Cámara", dijo.

Por su parte el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, habló en Mañanas Blu, sobre la llegada de la minga indígena a la ciudad previo al encuentro que tendrán con el presidente Gustavo Petro.

"Estamos haciendo todo el esfuerzo para garantizar la seguridad y ellos tienen el compromiso de que la marcha se desarrollará de forma pacífica", afirmó.

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, comentó de la deuda de 12 billones de pesos que tiene la ciudad por incumplimiento en el pago de impuestos.

"Del total de la deuda casi 7.9 billones tienen que ver con el predial".