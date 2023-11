Proyecto del Gobierno para el incremento del impuesto predial: Mañanas Blu, noviembre 14 de 2023

El martes, 14 de noviembre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda, quien habló de las motivaciones del Gobierno para regular el incremento del impuesto predial en algunos municipios del país.

“Lo que buscamos es mitigar lo que ha venido pasando en los últimos años, producto de los incrementos en este tributo a raíz de los procesos de actualización catastral que se viene haciendo en el país”, afirmó.

Además, Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, explicó la propuesta de incremento del impuesto predial que busca actualizar el catastro para no afectar la liquidación de este aumento predial.

“Estamos sugiriendo un nuevo proyecto de ley que permita que los topes sean cada vez más claros para que los municipios puedan interpretarlo mejor y no se dé esta disparada al predial que ya se está dando y que de los que decían si lo aumentan gradual o no”, mencinó.

Astrid Rodríguez, ministra de Deporte, dio detalles de los problemas técnicos y de logística que tuvo en su discurso en la inauguración de los Juegos Nacionales.

“No, evidentemente en ese momento yo no podía decir que era el sonido porque nunca me indicaron ‘venga, hagamos una prueba previa’. Entonces el sonido no lo veía como un problema, sino que no tenía tranquilidad para tener los papeles y leer con poca luz”, añadió.

Guillermo Francos, eventual ministro del Interior de Javier Milei en caso de que gane las elecciones presidenciales de Argentina, conversó de la posición del presidente Gustavo Petro ante las elecciones presidenciales de este país.

“ Un sistema capitalista donde el Estado no se mete en los temas que pueda ser la actividad privada. Así que la barbarie me parece que está más del lado de Petro que del lado de la libertad en el mundo”, dijo Francos.

El presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, negó las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre el acuerdo entre el Gobierno y los transportadores de la subida del precio del diésel.

“En ningún momento tenemos ningún acuerdo; tenemos que seguir estudiando, de parte de nosotros, el por qué no puede subir el combustible y, por parte del Gobierno, su sustento para subirlo, pero en ningún momento hemos hecho acuerdos”, señaló Cárdenas.

Por último, el líder de la Operación Esperanza, el general Pedro Sánchez, dialogó del libro que será publicado por la Editorial Planeta, en el cual se relata el rescate de los cuatro niños perdidos por 35 días en Guaviare.

“Fueron muchísimas horas de grabación que se hicieron con entrevistas a cada uno de los comandos. Uno podría sacar una enciclopedia de esta historia”, puntualizó.

