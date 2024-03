¿Qué pasará con la reforma a la salud?: Mañanas Blu, marzo 13 de 2024

El miércoles, 13 de marzo, en Mañanas Blu, con Nestor Morales, el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se conectó para hablar sobre la elección de Luz Adriana Camacho como fiscal general.

"Esa sesión donde la corte fue asediada y bloqueada representó un inaceptable acto de presión. La Corte Suprema de Justicia no puede ser presionada ni aceptamos injerencias en el ejercicio de nuestra función judicial", dijo el magistrado.

La senadora Nadia Blel explicó las razones que la llevaron a apoyar la ponencia negativa de reforma a la salud y que hoy tiene el proyecto parcialmente hundido.

"Es el resultado, sobre todo de escuchar al país, de escuchar a los pacientes, a las asociaciones de usuarios y a la Academia. Yo creo que es coherente y consecuente el apoyo que ha tenido la ponencia de archivo, precisamente porque ha sabido interpretar el sentir de todos los colombianos", dijo la senadora Blel.

Las senadoras Berenice Bedoya y Martha Peralta se conectaron para hablar sobre el hundimiento de la reforma a la salud del Gobierno Petro.

“Seguiremos defendiendo la reforma de la salud, porque es necesaria, porque yo vengo de un pueblo que ha tenido que padecer las deficiencias del sistema actual, la falta de atención con calidad y con tiempo, donde todos estamos totalmente carnetizados, todos tenemos un carnet, pero que eso no garantiza que tengamos la cobertura. La reforma de la salud no está hundida hasta tanto no se dé su debate en la Comisión Séptima”, agregó.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades, habló sobre la quiebra de Colchones Paraíso.

“Desafortunadamente, el más débil es el que termina pagando, ese comprador, ese ciudadano, muchas veces los trabajadores. Entonces nosotros hemos emprendido la tarea invitando a la academia y a expertos nacionales e internacionales con miras a plantear una reforma de la ley de insolvencia para proteger a ese ciudadano de a pie”, aseguró Escobar con el fin de ayudar a los ciudadanos en este tipo de situaciones.

Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano, habló del anuncio de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027.

"Siéntase seguro de que los XX juegos panamericanos Lima 2027 serán los mejores que vaya a haber visto. Estamos muy comprometidos con brindar a nuestros deportistas las mejores instalaciones", dijo el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén al canal oficial de Panam Sports en Miami.

Mauricio Castaño, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, se conectó para hablar de la falta de medicamentos para tratar la salud mental en el país.

"La falta de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos no solo encarecerá un sistema de salud ya empobrecido, sino que también aumentará la prevalencia de conductas agresivas, suicidios, y bajos rendimientos escolares en niños y adolescentes", explicó el doctor Óscar Mauricio Castaño.

Escuche el programa completo: