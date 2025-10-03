¿Qué va a pasar con los fondos privados de salud? Mañanas Blu, viernes, 3 de octubre de 2025

Actualizado: 3 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 3 de octubre de 2025:
- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre las protestas que se llevaron a cabo en la ciudad que terminaron en disturbios y vandalismo contra la Policía.
- Alderson Moreno, dragoneante del Sindicato SEUP del Inpec, se refirió al ataque a guardias del Inpec en puerta de cárcel La Modelo de Bogotá.
- Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló de si se trasladarán $9 billones de fondos privados a Colpensiones.
- Ruth Fernández, secretaria del Comité Ejecutivo Nacional de Fecode, dio detalles sobre el paro anunciado por maestros para protestar por el sistema de salud.
- Fabián Rojas, Alcalde de Zipaquirá, profundizó acerca del inicio de la construcción de la Facultad de Inteligencia Artificial en el municipio.
Escuche el programa completo aquí: