¿Qué va a pasar con los fondos privados de salud? Mañanas Blu, viernes, 3 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 3 de octubre de 2025:



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , se pronunció sobre las protestas que se llevaron a cabo en la ciudad que terminaron en disturbios y vandalismo contra la Policía.

, se pronunció sobre las protestas que se llevaron a cabo en la ciudad que terminaron en disturbios y vandalismo contra la Policía. Alderson Moreno, dragoneante del Sindicato SEUP del Inpec , se refirió al ataque a guardias del Inpec en puerta de cárcel La Modelo de Bogotá.

, se refirió al ataque a guardias del Inpec en puerta de cárcel La Modelo de Bogotá. Andrés Velasco, presidente de Asofondos , habló de si se trasladarán $9 billones de fondos privados a Colpensiones.

, habló de si se trasladarán $9 billones de fondos privados a Colpensiones. Ruth Fernández, secretaria del Comité Ejecutivo Nacional de Fecode , dio detalles sobre el paro anunciado por maestros para protestar por el sistema de salud.

, dio detalles sobre el paro anunciado por maestros para protestar por el sistema de salud. Fabián Rojas, Alcalde de Zipaquirá, profundizó acerca del inicio de la construcción de la Facultad de Inteligencia Artificial en el municipio.

Escuche el programa completo aquí: