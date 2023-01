Reacciones a toma de Petro en servicios públicos : reviva Mañanas blu, programa completo

Varias reacciones ha generado la decisión del presidente Gustavo Petro sobre tomar el control del manejo de los servicios públicos en Colombia. Desde la Superintendencia de Servicios Domiciliarios hablaron sobre la implicación que esto generaría de ahora en adelante.

“El presidente va a tomar algunas medidas, pero todavía no ha salido un decreto, por lo cual se siguen viendo alternativas, como el cargo por confiabilidad, pero hasta ahora, no sé sabe si va a eliminarlo y las decisiones que va a tomar Petro. La idea es revisar los criterios técnicos que tienen las tarifas y se van a quitar algunos riesgos que tiene desde hace más de 20 años y no se utilizan”, explicó.

Para Quiroga, si bien es cierto que todavía no se sabe que medidas tomará el Gobierno, no se descarta eliminar el cargo por confiabilidad para disminuir el precio de las tarifas de energía.

“Desde el mes de diciembre o antes todo el país está preocupado por las tarifas de energía, por lo que el Gobierno nacional convocó varias reuniones para mirar cómo detener esos aumentos en los servicios de energía”, explicó

Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, aseguró que se presentarán “apagones y no se verá la inversión” en la mejora de los servicios públicos del país .

“Este es un sector totalmente regulado, aquí las empresas no toman decisiones de subir las tarifas porque sí, deben cumplir unos requisitos. Lo peor que le puede pasar a un sector de servicios públicos es que suban los servicios por encima de la inflación”, aseveró en Mañanas Blu.

