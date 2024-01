Reunión para recuperar la sede de los Panamericanos: Mañanas Blu, enero 9 de 2024

El martes, 9 de enero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien habló acerca de la reunión con el presidente Petro, donde se hablará de las medidas para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

“Los pagos inmediatos que hay que hacer son los 8 millones de dólares, pero en total hay que hacer unos pagos que llegan a los 20 millones de dólares”, afirmó.

La exministra del Deporte María Isabel Urrutia dio detalles de la realización de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla cuando estuvo a su cargo.

“Ese Twitter no es mío, jamás lo escribí. Yo no lo escribí, se lo juro que no lo escribí. Puede ser que hayan hackeado (…) No es serio, yo no lo hice. Hicimos todo el trabajo (…) Se lo digo que no lo hice porque siempre fuimos y visitamos, trabajamos con la gobernadora (del Atlántico) y el alcalde (de Barranquilla) y esperamos tener el presupuesto”, indicó.

Además, Sandra Milena, una colombiana que alquiló su vientre, conversó de su experiencia con gestación subrogada y otros aspectos que se relacionan a esto.

“Hice el proceso de maternidad subrogada una vez. Lo hice porque quise ayudar a una familia que no tenía la posibilidad de tener hijos de manera natural”, mencionó.

Por último, Guillermo Hoyos, rector de la Corporación Universitaria de Colombia, y Leidy, víctima de acoso laboral, dialogaron acerca de la denuncia de acoso laboral contra el excongresista Carlos Moreno de Caro.

“Él es uno de los fundadores, pero no tiene desde el 2017 ninguna actividad jurídica”, sentenció Hoyos.