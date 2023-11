Secuestro de soldados en El Plateado: Mañanas Blu, noviembre 7 de 2023

El martes, 7 de noviembre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el gerente de la Federación de Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien habló del impuesto del 70 % a las importaciones de café en Colombia propuesto por 15 representantes.

“Las relaciones multilaterales con los gobiernos, vecinos y amigos siempre se han regido también con acuerdos comerciales y en este momento el café”, mencionó.

Jonathan Patiño, alcalde de Argelia, Cauca, y el general Federico Mejía, comandante del comando específico del Cauca del Ejército Nacional, dieron detalles del secuestro de más de 100 soldados en el corregimiento de El Plateado, de la posible instrumentalización y amenazas de la población civil.

"El Plateado, como tal, había aceptado la presencia del Ejército, que ya llevaba ahí una semana aproximadamente, desde antes de elecciones, hasta el día en que ocurrieron los hechos, hechos que no fueron realizados por la gente de ahí, de El Plateado, sino que fue gente que las disidencias llevaron o hicieron llegar desde otras veredas, incluso de otro municipio que es el Tambo, que está más hacia el norte", indicó el alcalde.

El jefe negociador del Gobierno con ese grupo, Otty Patiño, conversó sobre el secuestro del padre de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, por parte del ELN y de las “excusas” que se han dado para su liberación.

“De tal manera que no hay ninguna excusa y se espera que hoy se produzca esa liberación. Debe ser hoy, no porque ellos lo hayan anunciado, sino porque el último pretexto que había era ese, un despliegue militar que dificulta el proceso de liberación, la entrega a Naciones Unidad y la Iglesia, pero esa situación terminó”, recalcó.

El empresario Carlos Ríos dialogó de los momentos de tensión que vivió al ser atacado por un grupo de nueve ladrones en los cerros de Las Moyas, al oriente de Bogotá.

“Cuando ellos llegaron a mí, yo creo que andaban drogados. Con una droga fuerte, bazuco, alguna de esas drogas fuertes. Como no subía nadie, ellos empezaron a fumar marihuana y se notó el cambio, ellos empezaron a bajar la agresividad”, aclaró.

Por último, el actor Juan Pablo Raba relató cómo fue interceptado, con sus hijos, en un sendero de los cerros orientales por cinco delincuentes, quienes lo amenazaron, lo golpearon y le robaron sus pertenencias.

"No podría decir que con la intención de llevársela, tal vez con la intención de que yo me tranquilizara, porque en ese momento yo les estaba dando golpes. Entonces, cuando veo que uno la agarra a ella, pues obviamente me puse todavía peor y le propinó ese fuerte golpe y ahí es cuando ellos mismos empiezan ya a descargar la situación", explicó.

